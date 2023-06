Środki grzybobójcze - fungicydy: czym są i dlaczego warto je stosować?

Czym są fungicydy?

Fungicydy są to środki ochrony roślin przeznaczone do zwalczania chorób roślin uprawnych. Mogą być stosowane w uprawach i dawkach jasno określonych w etykiecie instrukcji stosowania, wówczas ich aplikacji będzie bezpieczna dla środowiska naturalnego i upraw. W etykiecie instrukcji stosowania znajdziemy również informację o tym, jakie choroby są bardzo dobrze zwalczane przez dany produkt. Fungicydy zawierają substancje czynne i to one odpowiadają za skuteczność biologiczną - efekt grzybobójczy. Dlatego też przy wyborze fungicydów warto kierować się nie tylko nazwą handlową, ale również zawartością konkretnej substancji aktywnej.

Jak działają fungicydy?

Działanie fungicydów możemy rozpatrywać na dwóch płaszczyznach: w stosunku do choroby/sprawców chorób oraz rośliny uprawnej. W przypadku działania na choroby wyróżniamy działanie zapobiegawcze, lecznicze i wyniszczające. Działanie zapobiegawcze fungicydów polega na uniemożliwieniu infekcji.

W celu pełnego wykorzystania potencjały środków grzybobójczych należy aplikować je przed wystąpieniem infekcji lub w jej trakcie. Z kolei środki grzybobójcze o działaniu leczniczym mogą być stosowanie krótko po infekcji. Natomiast najbardziej "agresywne" w stosunku do chorób są fungicydy o działaniu wyniszczającym. Wykazują one wysoką skuteczność działania nawet w zaawansowanym stadium rozwoju choroby. Należy pamiętać o tym, że nie cofną one uszkodzeń rośliny spowodowanych chorobą. Większość dostępnych środków ochrony roślin i substancji aktywnych łączy w sobie działanie zapobiegawcze, lecznicze i wyniszczające.

Rozpatrując działanie substancji czynnych w stosunku do rośliny, wyróżniamy działanie systemiczne, zwane także układowym. Oznacza to, że substancja przemieszczana jest w roślinie uprawnej zabezpieczając jej wszystkie części - włącznie z nowymi przyrostami. Przeciwieństwem działania systemicznego jest działanie kontaktowe - w tym wypadku fungicyd działa tylko w miejscu naniesienia. Ostatnią grupę stanowią środki o działaniu wgłębnym, które mogą wnikać do rośliny uprawnej, jednak nie są w niej przemieszczane.

Substancje czynne wchodzące w skład środków grzybobójczych wpływają na określone funkcje życiowe grzybów i na tej podstawie każda z substancji została zaklasyfikowana do określonej grupy wg. FRAC. W przygotowaniu programu ochrony fungicydowej ważna jest rotacja mechanizmami działania substancji czynnych. Umożliwi to ograniczenie powstawania zjawiska odporności grzybów patogenicznych na działanie określonych grup substancji czynnych.

Kiedy stosować środki grzybobójcze?

Aplikacja fungicydów powinna być poprzedzona lustracją polową, ponieważ zgodnie z zasadami Integrowanej Ochrony Roślin zabiegi ograniczania presji chorób można wykonywać po przekroczeniu progu ekonomicznej szkodliwości. Progi te dla części chorób zostały określone i można znaleźć je w publikacjach naukowych i popularno-naukowych. W praktyce rolniczej są jednak okresy, w których należy zwrócić szczególną uwagę na plantację pod kątem wykonania zabiegów środkami grzybobójczymi.

Jak aplikować fungicydy?

Aplikacja fungicydów rzadko wykonywania jest samodzielnie. Z reguły fungicydy są częścią mieszaniny opryskowej, w której w skład wchodzą nawozy dolistne, insektycyd oraz adiuwant. Dodatek adiuwantu Inex-A jest bardzo ważnym elementem tank mix, ponieważ umożliwia on odpowiednie przygotowanie cieczy opryskowej oraz polepsza jakość działania takiej mieszaniny. Stosowanie mieszanin opryskowych umożliwia optymalne wykorzystanie jednego wjazdu w pole. Zabiegów fungicydami nie powinny być wykonywane w warunkach intensywnej operacji słońca i wysokich temperatur. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może powodować negatywne oddziaływanie aplikacji na rośliny uprawne i zamiast pomagać roślinie, możemy jej zaszkodzić.

W jakich uprawach stosuje się najczęściej preparaty grzybobójcze?

Spośród głównych gatunków roślin uprawnych zabiegi fungicydowe praktycznie nie są wykonywane w kukurydzy i owsie. W innych roślinach uprawnych zwykle środki grzybobójcze aplikowane są więcej niż raz. W rzepaku ozimym wyróżniamy 3 zasadnicze terminy aplikacji: jesienią w fazie 4-5 liści, wiosną w fazie początku wydłużania pędu oraz w fazie opadania pierwszych płatków. W przypadku zbóż ozimych pierwszy zabieg grzybobójczy może zostać wykonany jesienią, natomiast wiosną wykonywane są zwykle T1, T2 i T3.

O ile w rzepaku ozimym zabiegi wykonywane są zawsze, to w zbożach niektóre zabiegi ze względu na zadowalającą zdrowotność roślin nie są przeprowadzane. Również burak cukrowy podlega intensywnej ochronie grzybobójczej — w celu zwalczenia chwościka burak wykonuję się nawet do 4 zabiegów.

Zabiegi fungicydowe są ważną częścią agrotechniki i ich intensywność powinna być dostosowana do presji ze strony chorób oraz planowanego poziomu plonowania. Dlatego też firma Osadkowski przygotował programy ochrony najważniejszych roślin uprawnych z uwzględnieniem ekonomiki prowadzonych upraw.