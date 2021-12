Startuje jeden z największych browarów rzemieślniczych w Polsce

Początków warzenia piwa w Janowie Lubelskim trzeba doszukiwać się w 1897 roku. Wtedy właśnie, jeszcze w domowym zaciszu produkowano tu trunek, który szybko zaczął zyskiwać sławę. W 1907 roku 44 mieszkańców Janowa Lubelskiego uznało, że skoro ich produkt jest tak ceniony, to trzeba założyć browar. Marzenie spełniło się dwa lat później. Produkowane tu piwo było obecne na stołach w całej Polsce, a to pasmo sukcesów przerwał wybuch II wojny światowej. Po niej z janowskim browarem było różnie, a produkcję zaprzestano w 2011 roku. Teraz jednak nadchodzą znakomite wieści, bo spółka Browar i Destylarnia z Roztocza wraca do tradycji i reaktywuje browar. Za tym krokiem stoją wspólnicy Krystian Kominek i Cezary Szczurowski.

- Znamy się od lat i wspólnie prowadziliśmy różnego rodzaju przedsięwzięcia. Uznaliśmy, że naszą energię możemy spożytkować, reaktywując janowski browar. Młodość i nowoczesne podejście do biznesu, które wnoszę do spółki znakomicie uzupełniane jest doświadczeniem Cezarego Szczurowskiego – mówi Krystian Kominek.

Na razie na rynku dostępne jest jedno piwo - Bohemian Pilsener i niestety złą wiadomością jest to, że jego zapasy są już na wyczerpaniu. - Jesteśmy z niego dumni, bo zostało znakomicie przyjęte przez klientów. Nie spotkałem się z ani jedną krytyczną opinią – mówi Kominek, a to świetna zapowiedź dalszych działań spółki. Kolejne piwo wejdzie na rynek, jak tylko janowski browar zostanie na dobre reaktywowany. A to już się zbliża.