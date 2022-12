Stawiasz na rozwój? Sięgnij po preferencyjne pożyczki unijne

A skoro o pożyczkach mowa…

Zadaniem funduszy unijnych jest inwestowanie w rozwijające się przedsiębiorstwa poprzez dotacje i pożyczki. Właśnie dlatego w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pierwotnie przeznaczono na wsparcie w postaci pożyczek dla MŚP kwotę blisko 355 mln zł. W związku z tym, że pula tych środków została już w większości wykorzystana, podjęto decyzję o uruchomieniu kolejnej transzy w ramach środków zwróconych z udzielonych wcześniej pożyczek w kwocie 62 mln zł. Sam projekt to ogromny sukces bowiem łączna wartość wspartych inwestycji (z uwzględnieniem wkładu własnego przedsiębiorstw) przekracza niebagatelną sumę 424,4 mln zł. To wszystko w ramach projektu Fundusz Funduszy Województwa Lubelskiego, w którym LAWP w Lublinie we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako menedżerem Funduszu Funduszy, oferują lubelskim przedsiębiorcom preferencyjne pożyczki unijne.

Pożyczki unijne są alternatywą dla bezzwrotnych dotacji. Dzięki nim, lubelski biznes może inwestować w nowoczesne rozwiązania. Dotychczas przedsiębiorcom udzielono 1578 pożyczek (w tym 1271 pożyczek małych oraz 307 pożyczek dużych) na łączną kwotę ok. 337,5 mln zł.

Środki na inwestycje

Pożyczka unijna to szybki i tani instrument finansowy. Bowiem pośrednicy finansowi nie pobierają opłat ani prowizji, również oprocentowanie pożyczek jest atrakcyjniejsze niż w przypadku kredytów komercyjnych. Jak zatem ustalane jest oprocentowanie? To Komisja Europejska ustala tzw. stopę bazową, która jest niezależna od wiboru. Co więcej, oprocentowanie jest stałe, a wsparcie udzielane jest na zasadach pomocy de minimis. Na dzień 1 grudnia 2022 r. wynosi 7,17% (wg stanu na dzień 1.12.2022 r.)

Przedsiębiorcy w ramach pożyczek mogą sfinansować swoje pomysły o przeznaczeniu inwestycyjnym, zakupy maszyn, urządzeń oraz wartości niematerialnych i prawnych. Omawiane instrumenty dedykowane są dla projektów związanych z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnych czy dywersyfikacją produkcji. Środki z pożyczek mogą zostać przeznaczone również na doposażenie infrastruktury firmy celem wprowadzenia nowych produktów czy usług. Co więcej, wnioski o pożyczki mogą obejmować także inwestycje w technologie informacyjne i komunikacyjne tj. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem czy współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne. Pożyczka mała (do 250 tys. zł) skierowana jest dla mikro i małych firm. O pożyczkę dużą (do 1 mln zł) starać się mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. W przypadku obu produktów jest możliwość uzyskania karencji w spłacie kredytu do 6 miesięcy.