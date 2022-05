Stojaki reklamowe jako sposób na promocję oferty

Stojak reklamowy - czy jest skuteczny?

W obecnych czasach jesteśmy otoczeni wszelkimi informacjami, napotykamy je na każdym kroku. Nie inaczej jest z reklamami, czy chcemy, czy nie, jesteśmy nimi bombardowani. Ale czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym jak duży wywierają wpływ?

Skuteczna forma reklamy powinna przynajmniej na chwilę przykuć naszą uwagę. W większości przypadków, gdy widzimy reklamę za reklamą w telewizji, nawet nie skupiamy się na ich treści. Czasem zapadnie nam w pamięć wyjątkowo chwytliwa melodia i to wszystko. Tak samo banery - mijamy je w drodze do pracy, gdy odwozimy dzieci do szkoły lub jadąc na zakupy, ale nie patrzymy na nie przez długi czas, więc nie mają zbyt dużej szansy, by dać się zapamiętać.

Właśnie dlatego stojaki reklamowe to skuteczny sposób na wypromowanie produktu, usługi lub miejsca. Ekspozytor daje szansę na uzyskanie informacji o danej firmie czy placówce, a jednocześnie niczego nie narzuca - jeśli czytamy, to znaczy, że chcemy to przeczytać; jesteśmy realnie zainteresowani ofertą.