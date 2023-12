Stół na Boże Narodzenie – jaki wybrać?

Na co dzień stół drewniany rozkładany można złożyć do oryginalnych wymiarów, aby nie zabierał wiele wolnego miejsca we wnętrzu. Natomiast w okresie świątecznym można dopasować wielkość stołu do sytuacji oraz liczby zaproszonych gości.

Stół drewniany rozkładany nie ogranicza do ilości przepięknych ozdób oraz dekoracji świątecznych. Daje on większe pole do popisu jeśli chodzi o wystrój, ale również lepszy komfort spędzania czasu, poprzez więcej miejsca przy nim.