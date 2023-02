Stroje piłkarskie dla dzieci – niezbędny element na trening młodego sportowca.

Stroje piłkarskie dziecięce

Jednym z podstawowych, obowiązkowych elementów wyposażenia piłkarza są wygodne stroje piłkarskie dla dzieci. Na komplet meczowy składają się dwa elementy: personalizowana koszulka piłkarska (w barwie takiej samej dla wszystkich członków drużyny), a także dopasowane do niej spodenki piłkarskie. Wybierając stroje piłkarskie dla chłopca, pamiętaj o tym, aby zwrócić uwagę nie tylko na ich rozmiar, ale również na rodzaj dzianiny, z jakiej zostały wyprodukowane. Zakłada się, że do uprawnia sportów, najlepiej sprawdza się oddychający i przewiewny poliester. Dzianiny poliestrowe wykazują się wysokimi właściwościami cyrkulacyjnymi. Dzięki temu trening w komplecie drużynowym nie jest związany z poczuciem dyskomfortu termicznego, a także nie wpływa na nadmierne pocenie.

Dresy piłkarskie

Uzupełnieniem strojów piłkarskich dla dzieci są dresy treningowe. To komplet dedykowany rozgrzewce i treningom outdoorowym. Wielu piłkarzy zakłada również klubowe dresy podczas oficjalnych zjazdów. Przy wyborze dresów zwróć szczególną uwagę na ich nogawki. Powinny być lekko zwężane ku dołowi, zakończone elastyczną gumką i opcjonalnie - dodatkowym suwakiem, dla jeszcze wygodniejszego zakładania i zdejmowania.

Obuwie i akcesoria

Ostatnie, ale nie mniej ważne - buty piłkarskie. To często jeden z droższych elementów piłkarskiej wyprawki, na którym jednak nie warto oszczędzać. Zakłada się, że najlepszym wyborem do uprawnia sportu na hali, są tzw. halówki, czy sznurowane buty sportowe z białą podeszwą. Do gry na murawie sprawdzą się natomiast korki, które redukują ryzyko poślizgu i świetnie poprawiają przyczepność podczas gry na wilgotnej murawie. Poza obuwiem konieczna jest również inwestycja w dobrej jakości skarpety, getry i torbę, która to wszystko zmieści!

Najlepszym rozwiązaniem na zakup dresów piłkarskich, strojów piłkarskich i innych elementów odzieży sportowej dla dzieci jest wybór oferty polskiego producenta odzieży sportowej. Dzięki takim markom jak np. PEHA w jednym miejscu kupisz wszystko, co niezbędne, a dodatkowo możesz liczyć na inne benefity, np. w formie wykonania bezpłatnych nadruków. Biorąc pod uwagę wyposażenia całej drużyny w niezbędne stroje piłkarskie dla dzieci, personalizacja gratis może przynieść wymierne oszczędności!