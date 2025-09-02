Studia I czy II stopnia? II tura rekrutacji w WSPiA trwa

Nie złożyłeś jeszcze podania o przyjęcie na studia I i II stopnia lub jednolite studia magisterskie? Spokojnie!Do 24 września trwa II tura rekrutacji na studia w roku 2025/2026 w WSPiA. Jeśli szukasz uczelni, która stawia na praktyczne przygotowanie do zawodu, nowoczesne metody nauczania, wybitną kadrę ekspertów i dynamiczny rozwój – to WSPiA jest miejscem dla Ciebie!
To doskonała okazja dla wszystkich, którzy marzą o zdobyciu wykształcenia na prestiżowej Uczelni, która od 30 lat wzmacnia podkarpackie środowisko akademickie. WSPiA to Uczelnia, która kładzie nacisk na innowacyjność, rozwój i wysoką jakość kształcenia. Kandydaci mają możliwość wyboru studiów pierwszego i drugiego stopnia, studiów jednolitych magisterskich. Uczelnia proponuje sześć kierunków, w tym długo wyczekiwane nowości. II tura potrwa do środy 24 września 2025 roku. W tym czasie należy wypełnić wniosek elektroniczny, wpłacić opłatę wpisową oraz pojawić się w dziale rekrutacji z kompletem wymaganych dokumentów.
I tura rekrutacji na studia w WSPiA zakończyła się sporym sukcesem. Na I rok studiów I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie przyjęliśmy 10 procent więcej studentów niż w ubiegłym roku. Wyraźny wzrost zainteresowania zanotowaliśmy na naszym najnowszym kierunku studiów Transport-Spedycja-Logistyka, który wybrało blisko 90 procent więcej kandydatów niż w ubiegłym roku. Wzrost o 25 procent zanotował kierunek kryminologia, a prawo w WSPiA wybrało 20 procent więcej osób.
Wybierz kierunek z perspektywą!
WSPiA w nowym roku akademickim 2025/2026 oferuje studia na kierunku: „Zarządzanie” (studia I stopnia), „Administracja”, „Bezpieczeństwo Wewnętrzne”, „Kryminologia”, „Transport - Spedycja – Logistyka” (studia I i II stopnia) oraz „Prawo” (5-letnie studia magisterskie).
Decydując się na studia na kierunku „Administracja”, kandydaci mają do wyboru 10 specjalności zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. „Administracja” w WSPiA to innowacyjne metody kształcenia, szeroki wybór specjalności dostosowany do wyzwań współczesnego rynku, zajęcia z praktykami oraz możliwości dalszego rozwoju. Kierunek „Administracja” oferowany przez rzeszowską Uczelnię to propozycja dla osób poszukujących solidnego wykształcenia, umożliwiającego zdobycie praktycznych kompetencji oraz elastycznego dopasowania ścieżki kształcenia do potrzeb zmieniającego się rynku pracy.
Osobom, które myślą o karierze w służbach mundurowych lub w sektorze szeroko pojętego bezpieczeństwa, kierunek „Bezpieczeństwo Wewnętrzne” w WSPiA zapewnia zdobycie niezbędnych umiejętności i kompleksowe przygotowanie do zawodu. Kandydaci na studia I stopnia i II stopnia, mogą wybrać spośród ośmiu specjalności, w tym nowości „Menadżer bezpieczeństwa w lotnictwie”.
Ogromną popularnością wśród kandydatów wciąż cieszy się „Kryminologia”. Niewątpliwie, atutami tego kierunku jest możliwość poznania rzeczywistości kryminologii „z pierwszej ręki” oraz dostęp do nowocześnie wyposażonego Podkarpackiego Centrum Kryminologii, Kryminalistyki i Medycyny Sądowej. Co więcej, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów, Uczelnia otwiera II stopień „Kryminologii”, co stanowi unikalną szansę na kontynuację nauki. Na studiach II stopnia kandydaci mają do wyboru trzy specjalności: wspieranie i resocjalizacja nieletnich, Przestępczość finansowa i gospodarcza, Psychopatologia kryminalna.
W ubiegłym roku, w ofercie edukacyjnej WSPiA pojawił się kierunek studiów „Transport-Spedycja-Logistyka”, kładący nacisk na praktyczne umiejętności i realne wyzwania, z jakimi mierzy się branża transportowo-logistyczna. Od nowego roku akademickiego 2025/2026 Uczelnia uruchomia studia zarówno na I, jak i na II stopniu! Kandydaci mają do wyboru dwie atrakcyjne specjalności: Transport oraz Obsługa Celna.
Studiuj Zarządzanie w WSPiA
Wieloletnie doświadczenie, współpraca z praktykami z zakresu przedsiębiorczości oraz zarządzania, kompleksowy i nowoczesny program odpowiadający na wyzwania i potrzeby współczesnego biznesu. Studia na kierunku „Zarządzanie” w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej to propozycja dla osób, które chcą łączyć wiedzę teoretyczną z praktycznymi umiejętnościami niezbędnymi w nowoczesnym biznesie.
Kierunek ten oferowany jest w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia. Kandydaci mają do wyboru sześć specjalności, w tym: zarządzanie zasobami ludzkimi, finanse i rachunkowość, kadry i płace, psycholog w zarządzaniu, informatyk w biznesie oraz zarządzanie i prawo w biznesie.
WSPiA otwiera drzwi do kariery prawniczej
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa od lat z powodzeniem rozwija kierunek „Prawo”, realizując nowe pomysły pozwalające na jeszcze lepsze i praktyczne przygotowanie absolwentów do zdania egzaminu na wybraną aplikację i wykonywanie zawodu: sędziego, prokuratora radcy prawnego, adwokata, notariusza i komornika. Ukończenie studiów prawniczych w WSPiA stwarza również liczne możliwości kariery poza tradycyjnymi ścieżkami aplikacyjnymi.
Nowy Model Kształcenia – Punktowe Zaliczanie Przedmiotów
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa od lat udowadnia, że nie boi się nowych wyzwań, wprowadzając kolejne innowacyjne rozwiązania. Znakomitym przykładem jest Nowy Model Kształcenia, czyli Punktowe Zaliczenie Przedmiotów, które zmienia podejście do studiowania. Rozwiązanie to nie tylko ułatwia życie studentom, ale też sprawia, że nauka staje się bardziej praktyczna, efektywna i dostosowana do realnych potrzeb młodych ludzi. Więcej na temat PZP znajdziesz tutaj!
Jedna opłata, wiele możliwości
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa wyróżnia się na tle krajowych uczelni niepublicznych tym, że nie pobiera od studentów żadnych dodatkowych opłat! W ramach ustalonego czesnego, Uczelnia zapewnia szeroki wachlarz możliwości rozwoju – studenci mogą mnożyć swoje kompetencje, studiując drugi i kolejny kierunek, a także decydując się na więcej specjalności czy zajęć. Co więcej sprawdź tutaj!
Najwyższe stawki stypendiów wśród uczelni niepublicznych w regionie
Studenci WSPiA mogą w pełni skupić się na nauce i rozwijaniu swoich zainteresowań dzięki różnym formom pomocy społecznej. Są to stypendia: socjalne, rektora, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomoga. Co ważne, od 2024 r. maksymalna kwota łączna wszystkich świadczeń materialnych wzrosła z 2700 zł aż do 3500 zł! Są to jedne z najwyższych stawek stypendialnych wśród uczelni niepublicznych na Podkarpaciu.
Koła Naukowe w WSPiA
Uczelnia tętni życiem dzięki licznym kołom naukowym, w których studenci z wielką pasją angażują się w organizację spotkań, wyjazdów, konferencji oraz różnych akcji studenckich. Zajęcia te nie są obowiązkowe, ale gdy tylko dołączysz do naszej społeczności akademickiej - przekonasz się, że warto działać!
W WSPiA działają m.in.: Koło Naukowe Bezpieczeństwa Granicznego, Koło Naukowe Kryminalistyki i Kryminologii, Klub Rozwoju Osobistego, Koło Naukowe Karnistów „LEX”, Koło Strzeleckie, Koło Naukowe Cywilistów IUSTUS, Koło Naukowe Prawników Administratywistów, Koło Naukowe Klinika Przedsiębiorczości, Klinika Prawa, Koło Naukowe Kreatywny Menadżer.
Ponadto, chcąc zapewnić studentom tańsze, a zarazem lepsze warunki mieszkaniowe, zamiast tradycyjnego budynku zwanego potocznie „akademikiem”, WSPiA utworzyła Wielomieszkaniowy Dom Studencki. Składa się on z w pełni umeblowanych, niezależnych mieszkań znajdujących się blisko Kampusu. Zatem dotarcie spacerem na Uczelnię zajmuje nie więcej niż 10 minut.
Druga tura rekrutacji na studia w WSPiA trwa do środy, 24 września 2025 r. Rekrutacja odbywa się elektronicznie na stronie: e-rekrutacja.wspia.eu.