Studia I czy II stopnia? II tura rekrutacji w WSPiA trwa

WSPiA w nowym roku akademickim 2025/2026 oferuje studia na kierunku: „Zarządzanie” (studia I stopnia), „Administracja”, „Bezpieczeństwo Wewnętrzne”, „Kryminologia”, „Transport - Spedycja – Logistyka” (studia I i II stopnia) oraz „Prawo” (5-letnie studia magisterskie).

Decydując się na studia na kierunku „Administracja”, kandydaci mają do wyboru 10 specjalności zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. „Administracja” w WSPiA to innowacyjne metody kształcenia, szeroki wybór specjalności dostosowany do wyzwań współczesnego rynku, zajęcia z praktykami oraz możliwości dalszego rozwoju. Kierunek „Administracja” oferowany przez rzeszowską Uczelnię to propozycja dla osób poszukujących solidnego wykształcenia, umożliwiającego zdobycie praktycznych kompetencji oraz elastycznego dopasowania ścieżki kształcenia do potrzeb zmieniającego się rynku pracy.

Osobom, które myślą o karierze w służbach mundurowych lub w sektorze szeroko pojętego bezpieczeństwa, kierunek „Bezpieczeństwo Wewnętrzne” w WSPiA zapewnia zdobycie niezbędnych umiejętności i kompleksowe przygotowanie do zawodu. Kandydaci na studia I stopnia i II stopnia, mogą wybrać spośród ośmiu specjalności, w tym nowości „Menadżer bezpieczeństwa w lotnictwie”.

Ogromną popularnością wśród kandydatów wciąż cieszy się „Kryminologia”. Niewątpliwie, atutami tego kierunku jest możliwość poznania rzeczywistości kryminologii „z pierwszej ręki” oraz dostęp do nowocześnie wyposażonego Podkarpackiego Centrum Kryminologii, Kryminalistyki i Medycyny Sądowej. Co więcej, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów, Uczelnia otwiera II stopień „Kryminologii”, co stanowi unikalną szansę na kontynuację nauki. Na studiach II stopnia kandydaci mają do wyboru trzy specjalności: wspieranie i resocjalizacja nieletnich, Przestępczość finansowa i gospodarcza, Psychopatologia kryminalna.

W ubiegłym roku, w ofercie edukacyjnej WSPiA pojawił się kierunek studiów „Transport-Spedycja-Logistyka”, kładący nacisk na praktyczne umiejętności i realne wyzwania, z jakimi mierzy się branża transportowo-logistyczna. Od nowego roku akademickiego 2025/2026 Uczelnia uruchomia studia zarówno na I, jak i na II stopniu! Kandydaci mają do wyboru dwie atrakcyjne specjalności: Transport oraz Obsługa Celna.

Studiuj Zarządzanie w WSPiA

Wieloletnie doświadczenie, współpraca z praktykami z zakresu przedsiębiorczości oraz zarządzania, kompleksowy i nowoczesny program odpowiadający na wyzwania i potrzeby współczesnego biznesu. Studia na kierunku „Zarządzanie” w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej to propozycja dla osób, które chcą łączyć wiedzę teoretyczną z praktycznymi umiejętnościami niezbędnymi w nowoczesnym biznesie.

Kierunek ten oferowany jest w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia. Kandydaci mają do wyboru sześć specjalności, w tym: zarządzanie zasobami ludzkimi, finanse i rachunkowość, kadry i płace, psycholog w zarządzaniu, informatyk w biznesie oraz zarządzanie i prawo w biznesie.

WSPiA otwiera drzwi do kariery prawniczej

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa od lat z powodzeniem rozwija kierunek „Prawo”, realizując nowe pomysły pozwalające na jeszcze lepsze i praktyczne przygotowanie absolwentów do zdania egzaminu na wybraną aplikację i wykonywanie zawodu: sędziego, prokuratora radcy prawnego, adwokata, notariusza i komornika. Ukończenie studiów prawniczych w WSPiA stwarza również liczne możliwości kariery poza tradycyjnymi ścieżkami aplikacyjnymi.