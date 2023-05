Studia online, to studia z przyszłością

Jak wybrać kierunek studiów?

Pamiętaj, aby wybierać kierunki zgodne ze swoimi zainteresowaniami i predyspozycjami. W końcu na studiowanie poświęca się ogrom czasu i nie ma sensu zajmować się zagadnieniami, które w żaden sposób Cię nie ciekawią. Pamiętaj także, że studiowanie to początek ścieżki Twojej kariery, dlatego staraj się wybierać kierunek z myślą o Twoim przyszłym zawodzie. Wykonywanie bardzo wielu profesji wymaga uzyskania konkretnego wykształcenia.

Inną kwestą, którą warto wziąć pod uwagę przed rekrutowaniem na studia, są potrzeb rynku pracy. Jeśli zależy Ci na stabilnym zatrudnieniu, warto sprawdzić jakie kierunki będą najbardziej poszukiwane w najbliższych latach przez pracodawców. Kierunki studiów on-linie w ULT Świecie są tworzone właśnie z myślą o współczesnym rynku pracy, by ułatwić swoim absolwentom szybki znalezienie atrakcyjnej posady. Co konkretnie wybrać, jakie są ciekawe kierunki dla niezdecydowanych?

Manager?

Jeżeli szukasz przyszłościowych studiów, a swoją karierę wiążesz z finansami, to Zarządzanie finansami będzie dla Ciebie doskonałym wyborem. Jeśli planujesz zajmować kierownicze stanowiska w firmach i organizacjach, albo prowadzić własną działalność, możesz zdecydować się na podyplomowe studia online z zakresu np. zarządzania projektami albo Psychologii menadżerskiej. Mogą one otworzyć drzwi do kariery, pomóc w awansie czy pełniejszym zrozumieniu procesów biznesowych.

A może nauczyciel?

ULT to uczelnia lingwistyczna, specjalizująca się w nauczaniu języków. Oczywiście wybór takiego kierunku nie ogranicza przyszłości zawodowej do dydaktyki, możliwości jest sporo więcej, ta jednak jest częstym wyborem. Nauczanie wymaga nie tylko wiedzy, ale też określonych predyspozycji psychicznych i chęci pracy z ludźmi – chociaż ta może być zarówno twarzą w twarz, jak i za pośrednictwem łączy internetowych. Kierunki językowe, jak anglistyka czy germanistyka online, pozwalają też dużo swobodnie poruszać się w świecie, podejmować pracę nie tylko w zagranicznych firmach, ale również w innych krajach. Połączenie umiejętności menadżerskich i lingwistycznych to z kolei potencjalna przepustka to zajmowania kierowniczych, decyzyjnych stanowisk w międzynarodowych brandach albo, kto wie, wprowadzenia na światowe rynki polskiej marki.