Studio fotograficzne w centrum Lublina

Epidemia koronawirusa sprawiła, że z pejzażu naszych ulic zniknęło bardzo wiele punktów: sklepów oraz zakładów usługowych, w tym właśnie tych fotograficznych. Większość z nich została zamknięta, bo właściciele nie byli w stanie funkcjonować w sytuacji, gdy liczba klientów spadła niemal do zera. Przetrwali tylko najlepsi, którzy świadczyli usługi nawet w tak niesprzyjających warunkach.

Przykładem jest tu Studio Fotograficzne z ul. Czechowskiej 24 (100 metrów od wydziału komunikacji Urzędu Miasta w Lublinie). Ze względu na swoje położenie, w pobliżu wielu instytucji większość interesantów właśnie tam wykonuje zdjęcia do dokumentów. To co ich zachęca to łatwość dojazdu; możliwość bezpłatnego zaparkowania przy samym Studio; krótki, bo niespełna 10-minutowy czas oczekiwania na odbitki oraz dostosowanie dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, czy mających problemy z poruszaniem się. Ale to nie wszystko, klienci chwalą także klimatyczne wnętrze, możliwość płatności kartą, przyjazną atmosferę, dbałość i wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka.

Nic dziwnego, że na Google Maps „Studio Fotografii Artystycznej. Zdjęcia do dokumentów” posiada blisko 200 pozytywnych opinii – prawdopodobnie najwięcej wśród lubelskich zakładów fotograficznych. Wiele osób komentuje też wykonywane tam sesje zdjęciowe.

- Cudowna atmosfera i piękne zdjęcia. Pani Laura wykonuje swoją pracę z pasją i zaangażowaniem. Poświęca klientowi tyle czasu, ile ten potrzebuje. Jeśli zależy Ci na indywidualnym podejściu, bez pośpiechu oraz z możliwością wyboru zdjęć, które podobają się Tobie, trafiłeś w dobre miejsce – pisze Iwona G.

-Polecam wszystkim! Jestem bardzo zadowolona z wykonywanych usług Pani Laury i mogę szczerze z całego serca polecić to miejsce. Jakość wykonywanych zdjęć jak i atmosfera panująca w trakcie na duży plus a i efekt końcowy satysfakcjonujący. Na pewno tu wrócę - wtóruje Jagoda C.

Studio zdobywa też liczne nagrody m.in. Orły fotografii.

Studio Fotografii z ul. Czechowskiej 24 pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-16.00