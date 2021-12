Sucha karma dla psa, czy mokra - co wybrać?

Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest taka prosta, ponieważ oba rodzaje mogą być dobrym wyborem dla pupila. Na co zwrócić uwagę podczas zakupu karmy dla psa? Sprawdź!

Czym się kierować, wybierając mokrą karmę dla psa?

Przede wszystkim składem. To on tutaj jest najważniejszy. Zanim podejmiemy decyzję o zakupie konkretnej mokrej karmy, to spójrzmy na skład. Pierwszy składnik to ten, którego procentowo jest najwięcej w produkcie. Uwzględniając fakt, że psy to zwierzęta mięsożerne, to możemy śmiało stwierdzić, że na pierwszym miejscu powinno znaleźć się mięso.

Mile widzianym dodatkiem w mokrej karmie są warzywa, które świetnie wpływają na proces trawienia. Zawierają duże ilości błonnika, więc mają zbawienny wpływ na układ trawienny psiaka. Podczas wyboru karmy mokrej dla psa warto też zwrócić uwagę na to, aby była dopasowana do wieku i potrzeb psa.

Mokra karma dla psa obowiązkowo powinna być dobrana pod indywidualne potrzeby czworonoga. Gdy jednak mamy wątpliwości co do tego, jaka karma mokra będzie najlepsza, to warto skonsultować tę kwestię z weterynarzem.

Jakie składniki są niemile widziane w mokrej karmie dla psa?

Bardzo często w mokrych karmach dla psów możemy znaleźć takie składniki jak kukurydza, czy pszenica. To zboża, które nie są mile widziane w karmie dla psa. Stanowią one tani wypełniacz. Poza tym warto wiedzieć, że gluten pszeniczny jest silnie uczulający, dlatego lepiej zrezygnować z karm zawierających zboże w składzie.

Ile mokrej karmy podawać psom?

Trzeba wiedzieć, że karmy mokre zwykle są pakowane do puszek, tacek bądź saszetek. Wielu właścicieli psiaków sięga po te w saszetkach i tackach, ponieważ nie wymaga to porcjowania jedzenia. Nałożenie pokarmu do miski pupila to zaledwie minuta! Jednakże karmy w saszetkach są dość drogie, a to duży minus.

Psy nierzadko zmagają się z nadwagą, dlatego właściciele koniecznie muszą pamiętać o odpowiednim wydzielaniu posiłków. Absolutnie nie należy podawać więcej karmy niż potrzeby psiaka. Na opakowaniu każdej karmy na pewno znajdziemy cenne informacje dotyczące optymalnej ilości pożywienia dla czworonoga. To jednak staje się nieco problematyczne, gdy podajemy pupilowi zarówno karmę suchą, jak i mokrą. Wtedy szczególnie trzeba zadbać o właściwe zbilansowanie pokarmu.

Karma mokra, a może sucha?

Karma sucha dla psa to dość popularna metoda żywienia, ponieważ łatwo ją się podaje, jest ekonomicznym rozwiązaniem, a poza tym jest to treściwy i kaloryczny produkt. Psiaka możemy karmić jedynie jednym rodzajem karmy, aczkolwiek należy mieć na uwadze, że karma sucha zawiera małe ilości wody, więc zawsze należy dbać o to, aby podawać zwierzakowi odpowiednią ilość płynu. Poza tym podawanie pupilowi wyłącznie suchej karmy może zwiększyć ryzyko pojawienia się nadwagi.

Żywienie psa mokrą karmą to natomiast znacznie większy wydatek. Z tego względu najlepiej po prostu podawać pupilowi zarówno karmę suchą, jak i mokrą. To najlepsze rozwiązanie, choć pamiętajmy, aby wszelkie zmiany w pożywieniu psa wprowadzać stopniowo, bowiem inaczej mogą pojawić się problemy trawienne u psiaka! Szeroką ofertę karm suchych i mokrych możemy znaleźć np. w sklepie zoologicznym Karmy Wataha pod adresem: https://karmawataha.pl.

Ponadto należy wiedzieć, że organizm psa potrzebuje czasu, aby się przyzwyczaić do “nowości”. Dlatego wprowadzając nowe pokarmy, warto być konsekwentnym i pamiętać o tym, aby podawać psiakowi posiłki o stałych porach.