Super zakupy tuż po majówce!

Czechów modą stoi. Kultowy już „Velvet”, który do niedawna funkcjonował przy ul. Wolskiej 11 tuż obok Dywanolandu otwiera się 4 maja przy ul. Koncertowej 11 ( dawny Aldik ). Sklep otoczony jest bezpłatnymi parkingami osiedlowymi. Wierni pozostaną na pewno stali klienci, ale z całą pewnością nie zabraknie też nowych wielbicieli tego miejsca!

Firma „Velvet” oferuje odzież wyselekcjonowaną z bezpośredniego importu w bardzo przystępnych cenach dla całej rodziny.

W przeciwieństwie do innych sklepów z tanią odzieżą „Velvet” stawia na bezpośrednią komunikacje z klientami. Ma nie tylko stronę internetową, ale także facebookowy profil „Velvet-Dyskont Odzieżowy” i jest obecny na Instagramie. W mediach społecznościowych właściciele publikują zdjęcia ubrań, które czekają na klientów łącząc je w gotowe, niezwykle modne zestawy.

„Velvet” przy Koncertowej 11 otwarty będzie w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 9.00-18.00. We wtorki zamykać będzie się o 15.00, a w soboty o 14.00. Jak łatwo wywnioskować z godzin otwarcia, poniedziałek będzie dniem z 50-procentowymi upustami, a we wtorek kupimy wszystko po 2 złote. Pozostałe dni to tzw. nowy towar. W piątki sklep powinny odwiedzać osoby poszukująca pięknych, wygodnych i stylowych butów.