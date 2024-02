Sushi – poznaj odmiany tradycyjnej japońskiej potrawy

Jakie ryby stosuje się w sushi?

W sushi używa się różnorodnych gatunków ryb w zależności od preferencji smakowych osoby, kulinarnych tradycji i dostępności regionalnej. Jednym z najczęściej stosowanych gatunków jest tuńczyk. Tę rybę o intensywnym smaku i delikatnym mięsie często spożywa się w formie nigiri lub sashimi. Kolejny popularny w sushi gatunek to uznawany za jedną z najsmaczniejszych ryb łosoś charakteryzujący się wyrazistym, różowym bądź pomarańczowym kolorem. Często spożywa się go w postaci nigiri, maki bądź sashimi. Do innych gatunków ryb stosowanych w sushi, choć znacznie rzadziej niż łosoś i tuńczyk, należy cechująca się wyrazistym smakiem makrela. Częstym składnikiem japońskiej potrawy jest także morska ryba maślana o intensywnym, a zarazem delikatnym smaku oraz miękkim mięsie. Przygotowywaną natomiast poprzez grillowanie lub pieczenie rybą do sushi jest węgorz wyróżniający się intensywnym, bogatym smakiem i delikatnym, lekko tłustym mięsem.

Dodatki do sushi

Dla japońskiej potrawy ważne są również dobrze dobrane dodatki, które czynią jej smak jeszcze wyrazistszym. Należą do nich m.in.:

Wasabi, czyli ostry, zielony chrzan japoński tradycyjnie podawany obok sushi. Cechuje go mocny, pikantny, bardziej ziołowy od zwykłego chrzanu smak.

Imbir marynowany w postaci cienkich plasterków w słodkim occie ryżowym. Spożywa się go pomiędzy różnymi rodzajami sushi w celu oczyszczenia podniebienia i przygotowania go do kolejnych smaków.

Sojowy sos, czyli ciemny, aromatyczny, słony sos przeznaczony do maczania kawałków sushi przed spożyciem. Używa się go także do polewania sushi lub jako składnika marynaty.

Sushi jest nie tylko niezwykle smaczne i dostępne w rozmaitych rodzajach, lecz także zdrowe – choćby dzięki zawartości docenianych za liczne prozdrowotne właściwości ryb. Wymienione odmiany sushi nie wyczerpują listy wariantów uwielbianego obecnie na całym świecie japońskiego dania. Jego rodzajów jest na tyle dużo, że każda osoba znajdzie smak, który pokochają jej kubki smakowe. Koniecznie więc zapoznaj się z jak największą liczbą odmian sushi i znajdź swoją ulubioną.