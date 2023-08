Świadectwo energetyczne w Lublinie - Gdzie kupić ?

Co grozi za brak świadectwa energetycznego?

Jeśli nie dostarczysz świadectwa energetycznego najemcy lub kupującemu nieruchomość, możesz narazić się na grzywnę wynoszącą nawet do 5000 zł. Niemniej jednak, mechanizm egzekwowania tych kar jest na razie niejasny. Przewiduje się wprowadzenie systemu kar, ale nie wiadomo jeszcze, jak będzie on funkcjonować. Obecnie na etapie notarialnym rola notariusza ogranicza się do pouczenia sprzedającego lub wynajmującego o obowiązku dostarczenia świadectwa.

Pamiętaj, że świadectwo energetyczne jest ważne przez 10 lat. Więc jeśli w tym okresie wprowadzą się nowi najemcy do Twojej nieruchomości, nie będziesz musiał ponownie zdobywać tego dokumentu. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy przeprowadzisz remont, który zmieni charakterystykę energetyczną Twojej nieruchomości. W takim przypadku będziesz musiał zdobyć nowe świadectwo energetyczne.

Jak przebiega proces uzyskania świadectwa energetycznego?

Proces uzyskania świadectwa energetycznego rozpoczyna się od wizji lokalnej przeprowadzanej przez audytora, podczas której zbierane są danych o budynku. Audytor energetyczny bada stan izolacji cieplnej budynku, rodzaj i stan techniczny systemu grzewczego oraz innych urządzeń mających wpływ na zużycie energii. Po zakończeniu audytu, audytor analizuje zebrane dane i na ich podstawie sporządza odpowiedni dokument, który jest formalnie zatwierdzany i przekazywany właścicielowi budynku.

Podsumowanie

Podsumowując, uzyskanie świadectwa charakterystyki energetycznej w Lublinie jest procesem, który wymaga zatrudnienia certyfikowanego audytora energetycznego. Pomimo, iż jest to dodatkowy koszt dla właściciela budynku, certyfikat energetyczny może przynieść wiele korzyści.

Zapewnia on przejrzystość i wiarygodność informacji o efektywności energetycznej budynku, co jest ważne dla potencjalnych nabywców czy najemców. Dlatego też, jeśli planujesz sprzedaż lub wynajem budynku w Lublinie po 28 kwietnia 2023 roku, warto już teraz zainteresować się tym tematem i rozpocząć poszukiwania od odwiedzenia polecanych stron jak: e-swiadectwa.com oraz www.audyteo.pl .

FAQ - Popularne pytania i odpowiedzi nt. świadectw energetycznych

Czy mieszkanie w bloku musi posiadać świadectwo energetyczne?

Tak, jednak tylko w sytuacji, gdy jest ono przeznaczone do sprzedaży lub wynajmu. Zasady są takie same dla wszystkich typów mieszkań i domów, czy to jednorodzinnych, czy wielorodzinnych.

Czy cały budynek mieszkalny musi posiadać świadectwo energetyczne?

Nowe przepisy wprowadzone wiosną nakładają obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej na wszystkie budynki, które mają być sprzedane lub wynajmowane. Świadectwo to można sporządzić zarówno dla całego budynku, jak i dla jego części, na przykład jednego mieszkania.

Czy spółdzielnia mieszkaniowa musi posiadać świadectwo energetyczne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest wymagane tylko wtedy, gdy właściciel budynku lub jego części planuje wynajem lub sprzedaż. Spółdzielnie mieszkaniowe zarządzają nieruchomościami, ale nie są ich właścicielami, więc nie są zobowiązane do posiadania takich dokumentów.

Kiedy nie jest wymagane posiadanie świadectwa charakterystyki energetycznej?

Właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do posiadania świadectwa energetycznego, jeżeli nieruchomość ta nie jest przeznaczona do sprzedaży lub wynajmu.

Kogo nie dotyczy wymóg posiadania świadectwa energetycznego?

Obowiązek posiadania świadectwa energetycznego dotyczy tylko właścicieli nieruchomości w sytuacji, gdy planują oni sprzedaż lub wynajem. Właściciel nieruchomości, który nie ma zamiaru sprzedawać ani wynajmować swojej nieruchomości, nie jest zobowiązany do posiadania takiego dokumentu.

Kto powinien posiadać świadectwo energetyczne?

Świadectwo energetyczne powinien posiadać każdy, kto planuje sprzedaż lub wynajem nieruchomości. Dotyczy to zarówno właścicieli pojedynczych mieszkań, jak i całych budynków.

Jaki jest koszt uzyskania świadectwa energetycznego?

Minimalny koszt świadectwa energetycznego wynosi około 280 zł, chociaż cena może wzrosnąć do kilkuset złotych. Ceny zależą od wielu czynników, takich jak lokalizacja nieruchomości, jej rozmiar i przeznaczenie, a także od złożoności projektu.