Świetliki dachowe a doświetlanie poddasza użytkowego

Jest ono bowiem uniwersalne i może być stosowane na dachach o różnym kącie nachylenia. Przekonaj się, czego jeszcze nie wiesz na temat nowoczesnych świetlików i doświetl swoje poddasze najlepiej, jak się da!

Praktyczny pomysł na efektywnie doświetlone poddasze

Choć najprostszym rozwiązaniem na wpuszczenie światła dziennego na poddasze wydają się okna, nie w każdym przypadku zdadzą one egzamin. Mimo, że okna występują w różnych kształtach, ich instalacja w istniejącym poddaszu bywa bardzo problematyczna. Zdarza się, że konstrukcja uniemożliwia stworzenie wnęki okiennej lub wymaga gruntownej przebudowy, co generowałoby ogromne koszty. Na szczęście żyjemy w czasach, gdy systemy doświetleń dachowych nie ograniczają się wyłącznie do okien. Warto przyjrzeć się bliżej również innym konstrukcjom, jak choćby świetlikom dachowym. Jeszcze kilka lat temu były one niedoceniane, obecnie są powszechnie stosowane w budynkach mieszkalnych oraz przemysłowych. Doskonale sprawdzają się między innymi na poddaszach użytkowych – jako godna alternatywa dla okien. Odpowiednio dobrany i umiejscowiony świetlik dachowy zapewnia dostęp do światła dziennego, które nie może zostać wpuszczone przez tradycyjne okno. Jego instalacja na dachu przekłada się również na korzyści finansowe: na odpowiednio doświetlonym poddaszu nie trzeba za dnia korzystać z elektrycznych źródeł światła. To oznacza odczuwalną redukcję rachunków za prąd.

Rodzaje naświetli dachowych na poddasze: optymalny wybór

Przeglądając oferty producentów systemów doświetleń można się pogubić. Dla osób, które nie są specjalistami w tej dziedzinie, korzystnym wyjściem będzie skorzystanie z fachowego doradztwa. Zapewniają je m.in. eksperci z firmy Gulajski: https://www.gulajski.pl/ zajmującej się produkcją świetlików, pasm świetlnych i innych rozwiązań, gwarantujących dostęp do światła dziennego. Na poddaszach użytkowych często montuje się estetyczne świetliki tunelowe. Do popularnych konstrukcji należą kopułkowe, punktowe, a także płaskie. Dobór świetlika jest kwestią indywidualną, zależną od szeregu czynników. Naświetla te wykonuje się z wytrzymałego poliwęglanu. W wersji klasycznej są nieotwierane, co nie przeszkadza im w skutecznym wprowadzaniu światła do pomieszczenia. Zajrzyj na stronę producenta świetlików Gulajski i obejrzyj galerię realizacji – wśród prac znajdziesz świetliki zwykłe, tunelowe, z atrakcyjną kopułką i płaską szybą. Opracowuje się je na zamówienie, w standardowych, jak też niestandardowych wymiarach. Wykorzystaj potencjał swojego poddasza, wcześniej należycie je doświetlając!