Święto Funduszy i ich beneficjentów

Czym są Dni Otwarte Funduszy Europejskich

To największa impreza związana z Funduszami Europejskimi w Polsce. Organizujemy ją, by pokazać, jak wiele w Polsce zmieniły unijne dotacje. To przede wszystkim okazja do zaprezentowania osiągnięć firm i instytucji, które skorzystały z unijnych pieniędzy. Jak co roku, zapraszamy więc wszystkich Beneficjentów Funduszy Europejskich do udziału w wydarzeniu. Skorzystajcie ze specjalnej możliwości prezentacji swoich sukcesów.

Dołącz do nas

W tym roku z beneficjentami unijnych funduszy spotkamy się już w dniach 12-14 maja. Jeżeli otrzymałeś środki z Funduszy Europejskich na realizację projektu, przyłącz się do wspólnego świętowania Dni Otwartych – otwórz swoją siedzibę, udostępnij za darmo bądź ze zniżką to, co oferujesz na co dzień, albo pokaż swój projekt w przestrzeni wirtualnej.

Jak skorzystać?

Podobnie jak w latach ubiegłych, także i teraz wspólnie z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej (koordynatorem akcji ogólnopolskiej) zachęcamy do organizacji wydarzeń prezentujących projekty beneficjentów Funduszy Europejskich.

Beneficjenci mogą włączyć się w akcję na kilka sposobów,np.

udostępnić swoją ofertę ze zniżką lub za darmo dla odwiedzjących;

zorganizować wydarzenia, takie jak warsztaty, webinary, spotkania, prelekcje, itp.

Każda forma aktywności będzie mile widziana – możliwość zobaczenia zaplecza teatrów, lotnisk, zakładów produkcyjnych, a nawet oczyszczalni ścieków jest świetną okazją do pokazania, jak fundusze unijne uatrakcyjniają i unowocześniają nasz kraj.

Na stronie dniotwarte.eu na bieżąco publikowane są informacje o wszystkich wydarzeniach (wraz z krótkim opisem atrakcji), w jakich można będzie uczestniczyć podczas weekendu DOFE. Swój udział w akcji można już zgłaszać. Formularz zgłoszeniowy znajdziecie na stronie internetowej: https://dniotwarte.eu/dolacz-do-nas-formularz.

Dlaczego warto?

Zależy nam na zaprezentowaniu mieszkańcom zrealizowanych przedsięwzięć. Otwórzmy więc miejsca na co dzień dla nich niedostępne lub zaproponujmy w tych dniach zniżki na oferowane przez Państwa usługi.

Udział w DOFE jest doskonałą okazją do promocji Waszych projektów i ich rezultatów. Pokażcie przy tym dobre pomysły na wykorzystanie unijnych pieniędzy. Takie, które mogą stać się dla innych inspiracją do sięgnięcia po Fundusze Europejskie.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: