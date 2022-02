Święto Zakochanych? Zaskocz swoją miłość wyjątkowym i oryginalnym prezentem

Wszystkie sklepy i reklamy zarówno telewizyjne jak i internetowe już od początku lutego nawołują do podarowania czegoś wyjątkowego swojej bliskiej osobie. Komercyjny charakter tego święta jest widoczny gołym okiem ale czy jest to coś złego? Oczywiście, że nie! Nawoływanie do miłości to rzecz jakiej wszyscy potrzebujemy! W natłoku codziennych obowiązków nie trudno zapomnieć o takiej prostej czynności jak powiedzenie „kocham”!

Walentynki kiedyś i dziś – poznaj krótką historię słynnego święta

Walentynki, w starożytnym Rzymie nazywane były Dniem Płodności na cześć Fauna, czyli bożka płodności. Organizowano wtedy huczne zabawy, podczas których mężczyźni losowali imiona dziewcząt, ich partnerek na resztę wieczoru, a czasami nawet na całe życie. Dlaczego Dzień Zakochanych został nazwany na część Świętego Walentego? Żył on w starożytnym Rzymie za czasów panowania cesarza Klaudiusza II Gockiego, który zakazał mężczyznom zawierania związków małżeńskich, aby lepiej przygotowywali się do wojny. Święty Walenty sprzeciwił się danemu zakazowi i udzielał ślubów w tajemnicy. Zwyczaj Walentynek w Polsce narodził się dopiero w latach 90 XX wieku i do dziś cieszy się dużą popularnością. Najhuczniej Walentynki są obchodzone we Włoskim mieście Terni. To właśnie tam znajduje się bazylika Świętego Walentego.

Wyjdź naprzeciw tradycyjnym prezentom! Zaskocz swoją ukochaną osobę kreatywnością

