Świętuj Dzień Mamy z dietetykiem Naturhouse w Lublinie!

Pamiętaj ! Bezpłatna konsultacja dietetyczna to może być dobry krok do zmiany !

Konsultacja z dietetykiem mgr Zuzanną Giemza będzie obejmowała:

analizę składu ciała (obliczenie BMI, ilości wody w organizmie, wieku

metabolicznego, % tkanki tłuszczowej), ocenę stanu odżywienia,

omówienie zmiany stylu życia,

wstępną poradę dietetyczną.

Konsultacje dietetyczne Naturhouse – co możemy zyskać dzięki spotkaniu z dietetykiem?

Konsultacje dietetyczne są niezwykle skutecznym sposobem do rozpoczęcia walki z nadprogramowymi kilogramami. Podczas bezpośredniego kontaktu ze specjalistą z dziedziny dietetyki możemy określić swoje cele, zmotywować się do działania, ale przede wszystkim ustalić racjonalny deficyt energetyczny. Podczas takich spotkań dietetyk Naturhouse ocenia postępy oraz modyfikuje zalecenia tak, aby dopasować je w jak największym stopniu do trybu życia pacjenta. Kontrola naszych postępów i eliminacja ewentualnych błędów, pozwala na zniwelowanie ich w przyszłości. Dodatkowo, większość pacjentów twierdzi, że opieka dietetyka Naturhouse pozwala „trzymać się w ryzach”, co gwarantuje lepsze efekty.

Otyłość to nie tylko defekt kosmetyczny. Osoby, które zmagają się z nadwagą często mają niską samoocenę, są narażone na występowanie chorób dietozależnych tj. cukrzyca, miażdżyca, nadciśnienie czy nowotwory – tłumaczy dietetyk z Centrum Dietetycznego Naturhouse. Zazwyczaj samodzielne próby odchudzania kończą się fiaskiem – niesmaczna dieta, brak oczekiwanych efektów czy ciągłe uczucie głodu powodują, że początkowy zapał z czasem słabnie i porzucamy swoje założenia. W takiej sytuacji warto udać się do specjalisty.

O skuteczności metody Naturhouse najbardziej świadczą metamorfozy podopiecznych. Historie i zmiany bohaterów metamorfoz, pokazują, że dzięki

unikatowej metodzie stosowanej przez Naturhouse, marzenie o szczupłej sylwetce da się spełnić !