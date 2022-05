W tym poradniku zajmiemy się sypialnią w stylu loft. Styl ten charakteryzuje minimalizm, przestrzeń, jak również nowoczesność. Można go wprowadzić zarówno do dużej jak i niewielkiej sypialni. Jeżeli zastanawiasz się, jak to zrobić, dobrze trafiłeś. Odpowiedzi znajdziesz w tym poradniku!

Czym jest styl loft - to nie styl industrialny

Na samym początku, przyjrzyjmy się temu, co charakteryzuje omawiany styl. Pojawił się on w XX wieku. W tym czasie często wykorzystywano pofabryczne budynki w celach mieszkalnych. Co za tym idzie, styl loft oznacza pełne pustej przestrzeni, wysokie mieszkanie. Oczywiście wpisują się w to odpowiednie dodatki, kolory ścian (często jasne), czy chociażby odpowiednie światło.

Sypialnia w stylu industrialnym, a loftowym

Jako ciekawostkę można przytoczyć, że mnóstwo osób uważa, iż mamy do czynienia z jednym stylem. Niestety nie jest tak do końca. Co prawda, obydwa wymienione posiadają do złudzenia podobną stylistykę, jednak zarówno architekci, jak i projektanci je rozdzielają.

Obydwa wymienione style łączy także wspólna historia opisana powyżej. Można uznać, że największą cechą, która różni styl industrialny od loftowego, w danym pomieszczeniu jest jego przytulność. Co zapewne można zauważyć, w styli industrialnym zdecydowanie panuje dość surowy klimat, ściany w szarej kolorystyce, beton architektoniczny, czy cegła, a także mocne i ciemne kolory. Całość nawiązuje do czasów industrializmu.

Styl loftowy charakteryzuje się natomiast znacznie większą ilością ciepłych dodatków, barw, czy wzorów. Ponadto, chętnie wykorzystuje się rośliny, a także ozdoby. Podsumowując, styl loftowy jest bardziej przytulny i łagodniejszy od industrialnego. Jednak wyewoluował on właśnie od stylu industrialnego, z tym że udoskonalono go poprzez wyżej opisane elementy.