Szczęście uśmiechnęło się do grających w Eurojackpot i Ekstra Premię. Wiemy, w których kolekturach Lotto padły wygrane

Ekstra Premia w Rykach!

100 tysięcy złotych – tyle wygrał grający we wtorkowym losowaniu Ekstra Premii w Rykach!

Ekstra Premia to dodatkowa szansa na wygraną dla osób skreślających wybrane liczby w Ekstra Pensji, w której główna nagroda to 5000 zł wypłacanych co miesiąc przez 20 lat! Ekstra Premię za złotówkę można dodać do zakładu, by grać o dodatkowe 100 000 zł wypłacane od razu. I taką kwotę wygrała osoba we wtorkowym losowaniu, która zawarła kupon w kolekturze Lotto w Rykach przy ul. Wyczółkowskiego 8.

Przypomnijmy! Lokalny rekord wysokości wygranej w zakładach LOTTO w województwie lubelskim został ustanowiony 9 kwietnia 2020 roku w Lublinie. W punkcie Totalizatora Sportowego, w sklepie Stokrotka, przy ul. Kunickiego 141 grający w LOTTO za 4 złote na chybił trafił wzbogacił się o blisko 24 miliony złotych.

Szczęśliwcom gratulujemy!

Zapraszamy do punktów LOTTO i na www.lotto.pl, a także do gry przez aplikację!