Szkolenia SEP-owskie. Co trzeba o nich wiedzieć? Jakie dają możliwości?

Rodzaje uprawnień SEP-owskich

Stowarzyszenie Elektryków Polskich reguluje trzy profesje – elektryka, energetyka i gazownika. Dla każdej z tych grup zawodowych przewidziane są inne uprawnienia. Obecnie wyróżnia się trzy grupy uprawnień SEP-owskich. Są to:

G1: dla specjalistów pracujących z urządzeniami, instalacjami oraz sieciami elektroenergetycznymi (elektryczne);

G2: dla pracowników obsługujących urządzenia, instalacje oraz sieci cieplne (energetyczne);

G3: uprawniające do eksploatacji lub dozoru urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych (gazowe).

Poza tym uprawnienia SEP-owskie różnią się w zależności od typu wykonywanych prac. Pod tym względem wyróżnia się dwie grupy:

E: uprawniające do eksploatacji;

D: uprawniające do dozoru.

Kurs SEP – online i stacjonarnie

Jeszcze do niedawna szkolenia dla kandydatów do uprawnień SEP odbywały się jedynie w formule stacjonarnej. Od kilku lat dostępne są jednak również kursy SEP online. To idealne rozwiązanie np. dla osób z mniejszych miejscowości, dla których uczestnictwo w stacjonarnym szkoleniu wiązałoby się z koniecznością dojazdu. Zarówno zakres poruszanych zagadnień, jak i czas trwania kursu w obu przypadkach jest zbliżony – w zależności od poziomu zaawansowania kursantów, trwa on od 3 do 5 godzin.