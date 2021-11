Szkolenia z social media dla firm – czym się różnią szkolenia otwarte od dedykowanych i które z nich wybrać?

W tym artykule przeczytasz o najważniejszych czynnikach, jakie trzeba wziąć pod uwagę, aby wybrać odpowiednie szkolenie social media dla Twojej marki lub działu marketingu. Dowiesz się, czym różnią się szkolenia otwarte od dedykowanych, a także poznasz ich charakterystykę oraz zalety.

Szkolenia otwarte

Charakterystyczną cechą szkoleń otwartych, które inaczej można określać szkoleniami ogólnymi, jest z góry określony termin, zakres oraz miejsce ich realizacji. Rolą organizatora jest zdecydowanie o tym, gdzie i kiedy odbędzie się kurs, kto go poprowadzi, a także jaki zakres materiału zostanie zrealizowany. Wybrana tematyka jest ogólna, a wykorzystywane przykłady dotyczą różnych branż, tak aby umożliwić każdemu uczestnikowi znalezienie czegoś dla siebie. Przykładowe szkolenia otwarte z mediów społecznościowych poruszają tematykę: Prowadzenia profili na Facebooku, system reklamowy Facebook Ads, czy personal branding na LinkedIn. Wybierając szkolenie otwarte, zazwyczaj nie mamy wpływu na ustaloną agendę takiego szkolenia, w przeciwieństwie do szkoleń dedykowanych.

Szkolenie dedykowane dla firm z social mediów

Szkolenia dedykowane z marketingu internetowego wyróżniają się tym, że termin, miejsce i zakres omawianego materiału dostosowane są do potrzeb danej firmy, ich zespołu i etapu rozwoju działalności. Jest to zindywidualizowana oferta, której stworzenie rozpoczyna się od przygotowania dla klienta briefu, w którym firma odpowiedzialna za przeprowadzenie szkolenia pyta o jego oczekiwania. Następnie w zależności od otrzymanych odpowiedzi, przygotowywane są materiały, które są dostosowane do branży klienta oraz poziomu wiedzy uczestników szkolenia dedykowanego.

Dedykowane szkolenie z social media pozbawione jest zatem ryzyka dotyczącego tego, że wydarzenie może się nie odbyć lub zakres tematyczny okaże się niedopasowany do branży i uczestników. Jest to rodzaj szkolenia przygotowywany specjalnie dla konkretnej firmy, dlatego zakres tematyczny oraz wszelkie kwestie organizacyjne, ustalane są właśnie z nią.