Szukasz mieszkania? Przyjdź na DNI OTWARTE i zyskaj rabat!

W sobotę i niedzielę 4 i 5 grudnia w godz. od 9.00 do 15.00 deweloper TTS Development otworzy dla Państwa inwestycję Osiedle Pory Roku zlokalizowaną przy ul. Gen. Roweckiego „Grota” Będzie to bardzo dobra okazja, by porozmawiać z doradcami ds. inwestycji oraz ekspertem od kredytów hipotecznych, sprawdzić stan zaawansowania budowy, zobaczyć jak prezentują się układy mieszkań na nowym świdnickim osiedlu. Gospodarze imprezy zaparzą gorącą kawę lub herbatę, poczęstują Państwa czymś słodkim, wręczą drobne mikołajkowe upominki i ten najważniejszy, jakim będzie karta rabatowa uprawniająca do zniżki o 100 zł/m² mieszkania. Serdecznie zapraszamy!