Tajemnica sukcesu: Adam Małysz i inni mistrzowie sportu

Jeśli chodzi o tajemnicę sukcesu niemieckiej kanclerz Angeli Merkel, uważa się, że kluczem do zrozumienia jej popularności jest wyjątkowa osobowość, a nie polityka. Społeczeństwo traktuje ją niemal jak matkę narodu. Jednak nieco inaczej to wygląda w przypadku sportowców, którzy odnieśli nieprzeciętne sukcesy w swojej dyscyplinie.

Gdzie szukać tajemnicy sukcesu?

Po pierwsze, pasja. Jeśli nie odkryjemy w sobie pasji do sportu, ćwiczeń czy nawet uprawiania polityki, jak Angela Merkel, trudno będzie stawiać kolejne kroki i odnosić sukcesy. To dziesiątki godzin ćwiczeń, wyrzeczeń, czas spędzony na treningach i motywacyjnych rozmowach, z dala od domu i bliskich. Doskonałym przykładem takiej postawy jest Adam Małysz. Po tym, jak nasz mistrz skoczni zaczął odnosić pierwsze spektakularne sukcesy, wszyscy natychmiast chcieli dowiedzieć się, gdzie tkwi ich źródło. To wtedy za sprawą skoczka furorę wśród Polaków zaczęły robić pojęcia takie jak „bułka z bananem” czy pochodząca ze świata sportu „filozofia dwóch dobrych skoków”. Ponad dekadę temu Adam Małysz wszedł na poziom, który okazał się nieosiągalny dla innych zawodników. Praktycznie w każdym konkursie bił rekordy skoczni. Jego skoki z wypiekami na twarzy oglądały setki tysięcy fanów, a wśród nich premierzy i prezydenci naszego kraju, którzy chętnie fotografowali się z nagradzanym sportowcem. Mistrz stworzył zjawisko nazywane „małyszomanią”. Cztery razy wybierano go najlepszym sportowcem Polski, został również odznaczony przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Sam, z charakterystyczną dla siebie skromnością, twierdzi, że sukcesy zawdzięcza głównie ciężkiej pracy, a także wielu latom wyrzeczeń. Nie ukrywał przy tym, że w wielu momentach życie prywatne musiało schodzić na boczny tor, kiedy treningi trwały nawet kilkadziesiąt godzin w tygodniu.

Każdy ma swój sposób na sukces

A co z pasją? To przecież ona popycha nas do przekraczania granic, wyrzeczeń, pokonywania szczytów. Ten wewnętrzny motywator to siła napędowa wielu osób, które dzięki swoim sukcesom zapisały się w historii. Przykładowo, Tomasz Gollob nawet grubo po czterdziestce był najbardziej utytułowanym i rozpoznawalnym żużlowcem w Polsce. Zawsze podkreślał, że dba o kondycję również w przerwach między rozgrywkami, co pomaga mu zachować formę fizyczną. Dieta? Nigdy nie przyznał się do konkretnej. Oczywiście do tego wszystkiego musiało dojść stałe doskonalenie techniki, które w przypadku Golloba polegało na braniu udziału w zawodach motocrossowych. Amerykańska liga koszyków NBA jest znanym w sporcie „generatorem” mistrzów. I to takich, którzy przez wiele lat potrafią utrzymywać się na szczycie. Wystarczy wspomnieć takie nazwiska jak Michael Jordan czy Kareem Abdul-Jabbar – ci sportowcy nawet po ukończeniu czterdziestego roku życia nie zrezygnowali z kariery.