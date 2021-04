Tanie strony internetowe, jak nie dać złapać się w pułapkę cz. 1

Zaistnienie w przestrzeni cyfrowej to złożony proces, strona internetowa jest tylko wierzchołkiem szeregu działań i dziesiątek decyzji, analizy bieżących trendów, ale też próbą przewidywania przyszłych zachowań klientów, rynku i technologii. Czy można bowiem tak samo sprzedawać niszowy, ekskluzywny produkt jak ogólnodostępny impulsowy towar przeznaczony dla konsumenta masowego? Jak odnieść się do konkurencyjnych platform typu amazon czy allegro, może nie warto wyrąbywać własnej ścieżki w internetowym gąszczu, a skuteczniej jest walczyć z dziesiątkami firm oferujących ten sam produkt w tej samej przestrzeni sklepowej?

Strona w każdej cenie



Stronę internetową można wykonać w każdej cenie, nie w każdej cenie będzie ona jednak spełniała swoje cele. Tanie strony internetowe to pojęcie względne w tym kontekście, jak auto, które można nabyć za 500 zł i będzie służyło do tego by przemieścić się z punkt A do punktu B, ale może nie spełniać swoich zadań poprzez zawodność, powodującą, że nie będziemy na czas na spotkaniu, poprzez wysokie koszty eksploatacji i napraw, aż po nieposiadane ułatwienia i funkcjonalności oraz wizerunek i wrażenie jakie sprawia, co może np. utrudniać biznes, lub budować gorszą pozycję negocjacyjną lub wręcz nieufność.

Wiedza i doświadczenie w projektowaniu stron

Dobrym miernikiem w wyborze firmy są jej dotychczasowe osiągnięcia, ilość realizacji, ich jakość, niepowtarzalność da szansę na wstępną selekcję. Skoro firma została „przefiltrowana” i sprawdzona przez dziesiątki innych klientów, to jest spora szansa, że zadali już pytania, które i nas nurtują, oraz sprawdzili formę funkcjonowania. Firma, która istnieje już dłuższy czas wypracowała skuteczne sposoby pracy, opiera się też o względnie stabilny zespół i technologie. Jeżeli zatem cena jest minimalnie wyższa aniżeli innych firm z mniejszym doświadczaniem, to może stoją za nią względy dalszego prowadzenia klienta, odpowiadania na pytania, tudzież dokonywanie drobnych modyfikacji i przeróbek.

Komunikacja

Agencja reklamowa internetowa, która posiada swoją lokalizacje i kilka ścieżek komunikacji np. mail, tel. komórkowy, tel. stacjonarny, skype, messenger itp. daje większą szansę na jakość współpracy, aniżeli pojedynczy freelancer, do którego na jego stronie wiedzie wyłącznie formularz kontaktowy, szczególnie, gdy pojawiają się problemy i strona internetowa z własnych przyczyn, lub pozaprogramistycznych przestaje działać.

Kompetencje i strategie

Strona nie jest ani dla nas ani dla firmy, która ją stworzyła, ale dla naszego Klienta. Zatem nie chodzi o to byśmy otrzymali to czego chcemy, ale to czego potrzebujemy. Wykonawca powinien wsłuchiwać się w nasze uwagi i pomysły, wszak to my znamy swoją branże, ale powinien też odpowiednio balansując argumentami, umieć przekonać nas do zmiany swojego stanowiska, jeżeli z jego doświadczenia będzie ono mniej skuteczne aniżeli jego pomysły. Oczywiście wykonawcy, którzy wiedzą „wszystko lepiej” to skrajny przykład w drugą stronę. Bowiem branża reklamowa i internetowa uczy pokory i wczorajsza wiedza dzisiaj jest już nieaktualna. Strona internetowa jest też częścią szeregu działań w firmie, należą ja zatem umieć wpasować w planowane działania czy ma być samodzielnym bytem, czy wsparciem handlowca, czy pokazywać „moc” firmy czy raczej jej elastyczność i gotowość spełniania oczekiwań swoich klientów.

Zły design nie zabija

Ewentualne błędy w projektowaniu strony internetowej nie niosą z sobą takich konsekwencji jak błędy w sztuce budowlanej czy chociażby lekarskiej. O ile większość stron niesie ze sobą, głównie, informację o tyle sklepy internetowe, mogą za ewentualne błędy zapłacić swoim „życiem”. Jednak w ocenie wizerunku należy na chłodno przeanalizować cele jakie spełnia dana strona. Dla przykładu kuchenki turystyczne prezentowane w sklepie Survival Kettle, posiadają mocno ascetyczne, graficzne otoczenie, skupiając się na produkcie w jego użytkowym aspekcie. Pominięte są tu emocjonalne elementy związane z impulsowymi zachowaniami klientów (promocje, wyprzedaże, nawiązanie do natury i przyrody gdzie są one użytkowane) na rzecz odbiorcy sklepowego, hurtowego i indywidualnego, ale świadomego i wyedukowanego w użyteczności zaprezentowanych sprzętów. Stąd szare, techniczne tło, prosty przekaz i minimalistyczne, czytelne informacje na stronie.

Te same produkty na stronach sklepów militarnych sprzedawane są w zupełnie innym entourage, niosą ze sobą jednak zupełnie inna informację i dedykowane są innej grupie docelowej.

Umiejętność przyjęcia odpowiedniej strategii i wdrożenia jej w życie w postaci celowej grafiki to kluczowa zdolność adaptacji agencji internetowej, to z niej będzie też wynikać ostateczna cena i na jej bazie tworzy się stronę internetową. Agencja powinna umieć ta strategię sformułować po analizie naszych potrzeb i tego czego mogą oczekiwać nasi klienci. Mając gotowy plan działania w internecie można spróbować go wyetapować tak by w miarę odnoszenia sukcesów dalsza rozbudowa a tym samym koszty były pokrywane z przynoszonych zysków.

Czyli co?

Jeżeli spełnione zostaną powyższe przesłanki w swej przeważającej masie, oznaczać to będzie, że cena, którą otrzymacie od wykonawcy będzie dobrą ceną i w porównaniu do nominalnie niższych kwot będzie to realnie tania strona internetowa.