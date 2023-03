Tatuaż - w których miejscach boli najbardziej

Gdzie tatuaż boli najbardziej? Najbardziej wrażliwe miejsca na ciele

Niestety, wykonanie tatuażu praktycznie zawsze wiąże się z mniejszym, lub większym dyskomfortem. Stopień natężenia bólu zależy jednak między innymi od tego, w jakim miejscu postanowisz go wykonać. Na ciele mamy bowiem zarówno mniej, jak i bardziej unerwione obszary - a do miejsc, w których wykonanie tatuażu będzie bolało najbardziej należą między innymi:

piersi - skóra w okolicach piersi jest znacznie cieńsza, niż na przykład na udach. Oznacza to, że natężenie bólu podczas wykonywania tatuażu na piersiach będzie spore.

usta i brwi - choć stosunkowo niewiele osób odwiedza studio tatuażu w celu tatuowania ust i brwi, warto wiedzieć, że jest taka możliwość.

kostka i śródstopie - wiele kobiet decyduje się na wykonanie tatuażu na stopie. Muszą one jednak wiedzieć, że skóra jest tu bardzo cienka, a zawartość tłuszczu znikoma. Powoduje to duży ból podczas wykonywania tatuażu.

powieki - tatuaż powiek jest nie tylko ryzykowny w wykonaniu, ale także bardzo bolesny. Decydując się na taką usługę należy być w pełni świadomym, że podczas źle wykonywanego zabiegu dojść może nawet do uszkodzenia gałki ocznej.

tatuaż żebra - stosunkowo bolesne może być także wykonanie tatuażu w okolicach żeber. Wiele zależy między innymi od grubości tkanki tłuszczowej - im jest ona grubsza, tym ból będzie mniejszy

za uchem - wiele kobiet decyduje się na wykonanie tatuażu za uchem. Niestety, wiąże się to z solidną dawką bólu. Skóra znajdująca się za uchem jest nie tylko cienka, ale i bardzo unerwiona.

Od czego zależy stopień bolesności tatuażu?

Należy pamiętać o tym, że stopień bolesności tatuażu to tak naprawdę kwestia mocno indywidualna. Dla jednej osoby ból podczas wykonywania tatuażu za uchem będzie nie do wytrzymania, inna stwierdzi, że był on dość umiarkowany. Nie bez znaczenia jest także wielkość wykonywanego tatuażu. Wreszcie, kobiety powinny wiedzieć, że najbardziej odporne na ból będą tuż po miesiączce.

Najmniej bolesne miejsca na tatuaż

Skoro wiesz już, w jakich miejscach wykonanie tatuażu boli najbardziej, warto, abyś dowiedział się, w których miejscach zabieg ten będzie najmniej bolesny, W zdecydowanej bowiem większości przypadków o wiele mniejsze dolegliwości bólowe odczuwają osoby, które zdecydują się na wykonanie tatuażu:

na górnej części pleców

na przedramionach, lub ramionach

na łydkach

na udach

Jeśli więc rozważasz pierwszy tatuaż i obawiasz się o to czy wytrzymasz proces który nie należy do najprzyjemniejszych, być może dobrym rozwiązaniem będzie umieszczenie go w którymś z wyżej wymienionych miejsc. Jeśli uznasz, że taka dekoracja ciała Ci się podoba, w przyszłości możesz przecież wykonać kolejny tatuaż, w miejscu bardziej narażonym na ból. Tak czy inaczej gorąco zachęcamy do wykonywania tatuaży w profesjonalnych studiach tatuażu jak np. warszawskie studio tatuażu Jah Love Tattoo.