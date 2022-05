Tatuaże - wyraz artystyczny, moda czy styl życia?

Tatuaż jako dekoracja ciała

Co ciekawe, tatuaże najczęściej wykonuje się w tych partiach ciała, które są odsłonięte, dzięki czemu stanowią swoisty dekor. Popularne są tatuaże na przedramionach, plecach oraz nogach. Rzadziej wykonuje się je na dłoniach oraz twarzy, chociaż są w pełni akceptowane, to jednak nie chcemy w ten sposób trwale dekorować tych części ciała.

Popularne wzory tatuaży

Najczęściej wybierany jest wzór zwierzęcy albo motyw kwiatowy. Coraz częściej tatuaże są też symboliczne. Tatuujemy wizerunek dzieci, dewizy życiowe czy talizmany, zgodnie z którymi kierujemy swoim życiem.

Tatuaż wybierany jest indywidualnie, wedle gustu, bardzo często decydujemy się na trwały rysunek na skórze w przypadku dużych zmian życiowych czy dla uczczenia istotnych wydarzeń.

Tatuaże są po prostu modne, w niektórych kręgach to one wyznaczają przynależność do danego środowiska i subkultury. Są wyrazem wierzeń.

Gdzie robić tatuaż?

Bez względu na to, jakie są powody chęci wykonania tatuażu, należy mieć na uwadze, aby trwały malunek na ciele zrobić tylko w specjalistycznym zakładzie. Niezwykle ważna jest w tym przypadku higiena i sterylność, bo przecież do wykonania tatuażu używa się igieł. Nietrudno o zainfekowanie organizmu czy przeniesienie groźnych chorób zakaźnych.

Chcesz mieć pewność, że wykonasz swój tatuaż przy zachowaniu odpowiednich norm? Wybierz studio, w którym używa się wymiennych igieł El Cartel najwyższej jakości. Sprawdź uprawnienia i umiejętności techniczne tatuażysty, trzeba przyznać, że niektórzy fachowcy to prawdziwi artyści.

Nie oszczędzaj na tatuażu. To rysunek na skórze, który będzie towarzyszył Ci już zawsze, nie chcesz chyba się oszpecić? Do najlepszych tatuażystów ustawiają się długie kolejki, a na termin wykonania tatuażu czeka się nawet kilka miesięcy.

Decyzja o zrobieniu tatuażu musi być podejmowana racjonalnie, a nie pod wpływem impulsu. Jeśli nie jesteś do końca przekonany, wstrzymaj się. Nie sugeruj się modą ani namowami innych. Zdarza się, że niektórzy żałują wykonania takiej ozdoby ciała. Pamiętaj także, że tatuaże wciągają. Kiedy wykonasz pierwszy, istnieje duże prawdopodobieństwo, że już niebawem zdecydujesz się na kolejny.

Dzisiaj można korzystać z praktycznie bezbolesnych metod tatuowania, co jeszcze bardziej zachęca do wykonywania takich dekorów skóry. Możesz skorzystać z gotowego wzoru, w studio tatuaży znajdziesz obszerne katalogi albo zaproponować swój autorski projekt. Mistrz tatuażu wykona go na pewno bezbłędnie.