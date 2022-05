Taxi w modzie. Popularność taksówek na całym świecie

Co kraj to taxi. Różnice taksówek i usług

Zdawać się może, że usługa przejazdu wszędzie jest taka sama. Jednak nie od dziś wiadomo, że co kraj to obyczaj – tyczy się to również sposobu świadczenia przejazdów taksówką. W zależności od państwa, taksówki występować mogą w różnych kolorach. Tym sposobem angielskie taksówki rozpoznawane są przez czerń, meksykańskie przez zieleń, a te w Bangkoku przez róż. Najpopularniejszym taksówkarskim kolorem jest jednak żółty – zaczerpnięty ze Stanów Zjednoczonych. W Polsce nie ma charakterystycznego koloru dla taksówki – można więc rzec, że w naszym kraju stawiamy na różnorodność! Pomijając kwestię samego koloru, zwyczaje firm taksówkarskich na całym świecie wyraźnie się od siebie różnią. Na przykład w Dubaju istnieje podział na taksówki dla mężczyzn i kobiet – samochody przewożące płeć piękną są całe różowe lub mają różany dach; kierowcą tego typu taksówki może być tylko i wyłącznie kobieta. We wcześniej wspomnianym Bangkoku przed rozpoczęciem jazdy powinniśmy negocjować cenę za przejazd – trikiem tamtejszych kierowców jest tłumaczenie się zepsutym taksometrem, który nie zawsze jest przez nich uruchamiany w odpowiedniej chwili. Zamawianie taksówki również się od siebie różni. Kiedy w Polsce koniecznym jest zadzwonienie bezpośrednio do przewoźnika lub zaplanowanie przejazdu poprzez aplikację, w Nowym Jorku wystarczy (niczym w filmach) stanąć przy krawężniku i unieść dłoń, aby wolny taksówkarz do nas podjechał.

Polskie taksówki z najwyższym standardem! Innowacje taksówkarskie dziś

Taksówki w Polsce istnieją od około 1903 roku – właśnie wtedy zaczęły powstawać pierwsze firmy oferujące przewozy automobilowe. Od tego czasu minęło ponad sto lat, a branża taksówkarska ma się w kraju wyśmienicie! Z dnia na dzień rośnie liczba osób korzystających z tej formy przemieszczania się. Ponadto współcześnie można zamówić taksówkę dla dziecka, aby bezpiecznie dojechało ono do szkoły lub transfer z lotniska do miasta.