Technologia siłą przedsiębiorstw – kolejny nabór na dofinansowanie z Funduszy Europejskich

Podążanie za postępem technologicznym już dawno przestało być jedynie kwestią wyboru – tempo, w jakim obecnie pojawiają się rozmaite innowacyjne rozwiązania, naturalnie wymusza wręcz na przedsiębiorcach adekwatne modyfikacje w wewnętrznych działaniach ich firm. Dzieje się tak chociażby z prostego powodu – to niezbędny sposób zarówno na optymalizację wydatków, jak i osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. To zaś, siłą rzeczy, wiąże się z koniecznością nieustannego ulepszania oferowanych produktów, usług i wykorzystywanych technologii, obejmujących całe spektrum rozmaitych elementów kluczowych dla funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Wprowadzenie tych zmian w życie wymaga zatem nie tylko rozsądnej i przemyślanej koncepcji, ale i sporego kapitału – tego typu inwestycje z racji swojej specyfiki wymagają bowiem znaczących nakładów finansowych. W tym kontekście pomoc środków z Unii Europejskiej może stanowić nie tylko przysłowiową pomocną dłoń, ale wręcz swoiste „być albo nie być” dla mnóstwa firm, które bez odpowiedniego wsparcia skazane są na stagnację, a niekiedy nawet niebezpieczny regres.

O jakich dokładnie inwestycjach mowa? Dofinansowanie kierowane jest przede wszystkim do tych przedsiębiorstw, które planują utworzenie własnego działu badawczego lub rozbudowę istniejącej infrastruktury badawczej w firmie. Środki pozyskane z tej dotacji można przeznaczyć na zakup aparatury, urządzeń i systemów do prowadzenia prac badawczych, zarówno na potrzeby własnych produktów i usług, a także prowadzenia badań dla innych podmiotów. W praktyce wachlarz możliwości, na które można spożytkować wspomniane dofinansowanie, jest niezwykle szeroki – nadrzędnym celem jest bowiem budowa zaplecza badawczo-rozwojowego, zatem to doskonały moment na zaopatrzenie się w odpowiednią aparaturę czy nowoczesne urządzenia laboratoryjne. Co więcej, dotacje oferowane podczas bieżącego naboru można spożytkować zarówno na środki trwałe, jak i na wartości niematerialne i prawne, a także na szkolenia dotyczące wykorzystania świeżo nabytej infrastruktury. Podobnie jak w przypadku poprzedniego naboru, z tego wsparcia mogą skorzystać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorstw (a także warunkowo duże przedsiębiorstwa, jeśli ich inwestycja wiąże się ze współpracą z MŚP). Warto przy okazji wspomnieć o liczbach – aktualna kwota alokacji wynosi prawie 75 milionów złotych, zaś maksymalna kwota dofinansowania jednego przedsiębiorstwa to nawet 3 miliony złotych. Co więcej, poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu może sięgać nawet 70 %. Wnioski o dofinansowanie można składać do 18 sierpnia 2023 r., a co ważne wyłącznie w wersji elektronicznej. Ponadto złożenie wniosku o dotację jest niezwykle łatwe dzięki intuicyjnej aplikacji „Wnioski o dofinansowanie” znajdującej się pod adresem https://wod.cst2021.gov.pl/.

Program “Fundusze Europejskie” nieustannie podkreśla istotę rozwoju technologicznego przedsiębiorstw – jest to bowiem niezaprzeczalny priorytet, który właściwie warunkuje obecne i przyszłe losy nie tylko firm, ale również ich grup docelowych. W przypadku firm z województwa lubelskiego działanie to ma zatem realny wpływ na funkcjonowanie naszego regionu – a ten dzięki wsparciu Unii Europejskiej już teraz stanowi dla mieszkańców istny powód do dumy. Aby proces ten trwał nieprzerwanie, warto wykorzystać swoją szansę i postawić na innowacje – wszak czas na działanie jest właśnie teraz.