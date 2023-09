Technologiczny przepis na sukces – dofinansowanie „Cyfryzacja lubelskich MŚP”

Koncepcja Przemysł 4.0, opisująca proces technologicznej i organizacyjnej transformacji przedsiębiorstw, wielkimi krokami wkracza w polską gospodarkę, a wręcz zadomowiła się w niej już na dobre. Mnogość dostępnych rozwiązań cyfrowych daje przedsiębiorcom ogromne pole do popisu i sprzyja wzmacnianiu potencjału ich firm – zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę także fakt rozwijania umiejętności cyfrowych przez zespół pracowników. Niewątpliwą (choć nie zawsze oczywistą) zaletą korzystania z najnowszych technologii jest również to, że z powodzeniem można zastosować je w każdej branży. Co więcej, rozwiązania te najczęściej są „szyte na miarę” specyficznych potrzeb danego przedsiębiorstwa – odpowiednie usprawnienie nawet pozornie drobnych procesów może natomiast stanowić warunek, a nawet gwarant finalnego sukcesu.

Wdrożenie zmian w kierunku cyfryzacji nierzadko może wymagać sporych nakładów finansowych, jednak dzięki Funduszom Europejskim teraz jest to w zasięgu przedsiębiorstw z lubelszczyzny. Od 4 września 2023 roku można bowiem składać wnioski w ramach naboru na dofinansowanie, które docelowo stanowić będzie wsparcie w procesie technologicznego rozwoju mikro, małych i średnich firm za pomocą digitalizacji procesów biznesowych. Kwota alokacji przeznaczona na ten cel to ponad 22 miliony złotych, z czego maksymalne dofinansowanie dla jednego odbiorcy może sięgać nawet 800 tysięcy złotych. Do udziału w naborze zapraszamy przedsiębiorstwa, które planują nabycie oraz dostosowanie do własnych potrzeb rozmaitych rozwiązań cyfrowych, będących w dalszej perspektywie narzędziem do zwiększenia ich zaawansowania technologicznego. Wnioski można składać do 12 października 2023 roku, zaś sam proces ich składania odbywa się poprzez aplikację WOD2021 dostępną na stronie internetowej www.wod.cst2021.gov.pl.

W obecnych czasach cyfryzacja przedsiębiorstwa właściwie nie jest już kwestią wyboru – do podjęcia pozostaje jedynie decyzja o tym, jak zacząć działać w tym obszarze. Choć procesy te mogą jawić się jako skomplikowane, paradoksalnie jest to sposób na długofalowe uproszczenie funkcjonowania firmy. Przeznaczone na ten cel środki z Unii Europejskiej pozwolą natomiast na osiągnięcie tego celu w spokoju ducha – a to dla każdego przedsiębiorcy niezwykle pożądany stan.