Terapia Nałęczów – profesjonalne leczenie głodu alkoholowego

Niekontrolowane pragnienie picia alkoholu – jak objawia się głód alkoholowy?

Głód alkoholowy to stan, w którym alkoholik odczuwa silną chęć spożycia alkoholu. Jest to jeden z objawów uzależniania, który bez leczenia może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych. Osoba chora, która doświadcza głodu alkoholowego, może przejawiać duże pragnienie wypicia alkoholu i trudności z kontrolowaniem spożywanej ilości. Zdarza się również, że głód powoduje niepokój, lęk, drażliwość i problemy ze snem. Dzieje się to wtedy, gdy osoba uzależniona nie ma dostępu do alkoholu. Są to pierwsze objawy informujące o konieczności rozpoczęcia leczenia alkoholizmu.

Co myśli człowiek podczas głodu alkoholowego?

Podczas głodu alkoholowego u osoby chorej mogą pojawiać się natrętne myśli, które skupiają się na pragnieniu picia. Alkoholik może odczuwać frustrację, niepokój i poczucie bezsilności. Myśli dominują umysł chorego, a osoba uzależniona może szukać sposobów na wypicie alkoholu, aby załagodzić natrętne myśli w głowie.

Głodowe zachowania – charakterystyczne zachowania osoby na głodzie alkoholowym

Osoba uzależniona podczas trwania głodu alkoholowego zaczyna zachowywać się jak kompletnie inny człowiek. Alkoholicy na głodzie często stają się konfliktowi i agresywni wobec swoich bliskich. Zdarza się, że wycofują się z życia społecznego i zaczynają się izolować. Osoba uzależniona może odczuwać silne uczucie niezadowolenia, które jest związane z brakiem możliwości napicia się, dlatego jej myśli krążą wokół szukania pomysłów na zdobycie alkoholu.

Długa przerwa w spożywaniu alkoholu -– sygnały z ciała

Głodowe sygnały z ciała u osoby uzależnionej od alkoholu to przede wszystkim:

Wysokie ciśnienie krwi

Problemy ze snem

Problemy układu trawiennego (uszkodzenie wątroby i trzustki)

Złe samopoczucie (brak energii i apetytu)

Wahania nastroju

Wstrząsy alkoholowe (drżenie ciała)

Jak poradzić sobie z głodem alkoholowym? - specjalistyczna terapia w Ośrodku Leczenia Uzależnień

Głód alkoholowy to poważny problem, z którym można walczyć, biorąc udział w specjalistycznej terapii. Ośrodek Leczenia Uzależnień Terapia Nałęczów oferuje profesjonalne leczenie, które obejmuje zarówno terapię indywidualną, jak i grupową. Podczas sesji, osoba uzależniona może dzielić się swoimi emocjami, a terapeuta wspiera ją i uczy jak radzić sobie z głodem alkoholowym.