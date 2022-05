Termowizja i jej możliwości

Osoby mieszkające w domach dobrze wiedzą, że jedną z największych bolączek są koszty ogrzewania. W mieszkaniach nie są one zwykle aż tak odczuwane – ciepło dostarczane jest zwykle przez MPEC. W domach natomiast należy „wyprodukować” je samodzielnie. Z uwagi na kwestię oszczędności, ale też i podejście ekologiczne, popularność zyskują domy pasywne i zero emisyjne. Te technologie są jednak stosunkowo drogie, ale też i na tyle nowe, że nie każdy wykonawca jest w stanie odpowiednie fachowo je zrealizować. Zresztą nawet bardziej klasyczne technologie nie zawsze wykonane są zgodnie ze sztuką czy projektem budowlanym. Efektem tego jest np. przerwanie ciągłości izolacji cieplnej czy wiatroizolacji i powstawanie mostków cieplnych. Wszystko to powoduje ubytek ciepła, na który jeszcze kilkanaście lat temu często przymykało się oko. Dawano wtedy cieńszą warstwę styropianu czy wełny, wychodząc z założenia, że kilkuprocentowa oszczędność na kosztach ogrzewania nie jest warta większych inwestycji.

Jednak od kilku lat te koszty idą tylko w górę, a kiedy się zatrzymają nie wie nikt. Rosnąca cena gazu i prądu sprawia, że ogrzewanie domów jest z roku na rok droższe. Na ceny nośników energii oczywiście wpływu nie mamy, ale na ograniczenie ubytków ciepła – jak najbardziej. Stąd też taką popularnością cieszą się badania termowizyjne, które świadczy firma termocent.pl. Po wykonaniu badania uzyskujemy mapę ciepła, pokazującą cieplejsze i chłodniejsze miejsca. Na ten podstawie można zaobserwować, w których to miejscach pojawiają się czerwone plamy (ciepło), a nie powinny. To bardzo prosty sposób na zlokalizowanie uchybień wykonawczych, których nie możemy dostrzec gołym okiem. Wielokrotnie nie jesteśmy ich nawet świadomi i nie wiemy też, że to one odpowiadają za część kosztów ogrzewania.