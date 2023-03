Top 3 pomysły na wykończenie schodów w domu

O czym trzeba pamiętać wykańczając schody?

Nim przejdziemy do pracy i wyboru materiału, na początek musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy damy radę. Wbrew pozorom taka praca nie jest wcale taka łatwa. Wymaga realnych umiejętności i jeszcze większej dawki cierpliwości. Trzeba pamiętać jeszcze, aby do pracy dobrze się przygotować. Należy zaopatrzyć się w dobry klej. Tutaj polecamy klej epoksydowy dwuskładnikowy. Ponadto trzeba też wybrać najwyższej jakości materiały. Niezbędne są także akcesoria wpływające na bezpieczeństwo, choćby rękawice ochronne czy okulary ochronne. Przyklejenie płytek naprawdę nie jest łatwe, dlatego jeżeli zupełnie nie znacie się na takiej pracy, to lepiej wynajmijcie fachowca.

Top 1: wykończenie schodów drewnem

Są takie materiały, które można uznać za ponadczasowe. Rzeczywiście zachwycają one pięknem i nigdy nie wychodzą z mody. Na pewno do tej kategorii zalicza się drewno, które zachwyca również unikalnym rysunkiem słoi. Schody w drewnie świetnie się prezentują i stanowią wykończenie każdej aranżacji. Oczywiście trzeba liczyć się z tym, że ten materiał nie należy do najtańszych. Do wykończenia schodów najlepiej wybrać drewno lite. Sprawdzi się drewno dębowe, bukowe, sosnowe, ale i różne rodzaje drewna egzotycznego, choćby teakowe. Pamiętajcie, że należy wybierać mocne i odporne na ścieranie gatunki, które są twarde. Gdy już macie gotowe trepy, należy dopasować je do schodów. Trzeba wiedzieć, że sytuacja jest bardziej skomplikowana jeżeli Wasze schody się zawijają, co oznacza, że są nierówne i w środkowej części tworzą pętlę. W takim przypadku czeka Was więcej docinania. Trzeba jeszcze pamiętać, aby wcześniej przygotować powierzchnię, która musi być idealnie równa. Należy ją oczyścić także ze zgrubień czy resztek innych materiałów. Aby klej dobrze się trzymał, konieczne jest jeszcze użycie gruntu. Dopiero po dobie od zagruntowania schodów można przejść do klejenia klejem epoksydowym dwuskładnikowym. Można ewentualnie zastosować piankę niskoprężną. Krawędzie trzeba jeszcze wykończyć. Do tego celu warto zastosować metalowe profile mocujące oraz listwę maskującą.

Top 2: wykończenie schodów w płytkach

Bardzo dużą popularnością cieszą się płytki ceramiczne. Jest to zrozumiałe. Są odporne na uszkodzenia mechaniczne, ale i wilgoć i nawet po latach dobrze się prezentują. Ich montaż także nie jest bardzo trudny. Przed przystąpieniem do pracy trzeba zagruntować powierzchnię, dopiero potem należy przejść do klejenia. Takie płytki mocuje się do podłoża na zaprawie klejowej. Trzeba ją nałożyć dwuwarstwowo, co oznacza, że robi się to zarówno na stopień, jak i na płytkę. W ten sposób zyskuje się podparcie na całej powierzchni. Nie będą więc występować puste przestrzenie, które mogłyby pękać pod wpływem użytkowania. Płytki powinny mieć szczotkowaną powierzchnię i być antypoślizgowe. Profilowane płytki z kapinosem są znacznie droższe od zwykłych. Jeżeli więc chcecie nieco zaoszczędzić, to możecie postawić na zwykłe płytki, a następnie wykończyć ich krawędzie aluminiową listwą brzegową. Efekt przerośnie Wasze oczekiwania.

Top 3: płytki kamienne

Czas przejść do kolejnego rozwiązania. W tym przypadku polecamy Wam płytki kamienne. Są one niezwykle eleganckie i wpisują się w stylistykę retro. Jednocześnie są bardzo trwałe i odporne na uszkodzenia. Najlepiej wybrać takie o większej grubości, które są trwalsze. Układa się je na upłynnionej konsystencji klejów na bazie białego cementu. W ten sposób nie dojdzie do przebarwienia materiału. Dla większego bezpieczeństwa powierzchnię powinno się dodatkowo zaimpregnować. W ten sposób uszczelni się mikroporowatą strukturę. Pewnym problemem może być fakt, że płytki kamienne naprawdę trudno się formuje i tnie. Mogą się kruszyć, czy nawet przełamywać. Najlepiej więc sprawdzą się na prostych, idealnie równych schodach betonowych.