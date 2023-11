Tradycja motoryzacji od 1903 roku: historia marki Ford

Początek historii marki Ford

Opisując historię marki Ford, nie sposób nie zacząć opowieści od założyciela tej firmy – Henry’ego Forda. Postać ta zrewolucjonizowała świat motoryzacji, wprowadzając innowacyjne rozwiązania, które stały się podstawą funkcjonowania każdej marki i producenta zajmującego się wytwarzaniem samochodów. Historia firmy Ford sięga roku 1899, kiedy to Henry założył przedsiębiorstwo o nazwie Detroit Automobile Comp. Pierwsza firma Forda działała jedynie rok, jednak fakt bankructwa nie zniechęcił młodego przedsiębiorcy.

Już cztery lata po zamknięciu Detroit Automobile Company Henry Ford z pomocą 11 inwestorów założył kolejną firmę. Była to znana do dziś, świetna marka Ford Motor Company. Co ciekawe, przez pierwsze lata funkcjonowania przedsiębiorstwa Henry Ford miał jedynie 25% udziałów. Musiało minąć 20 lat, zanim przejął całość akcji firmy. Odkupił je za 105 milionów ówczesnych dolarów amerykańskich!

Ford Motor Company – rozwój i ekspansja na cały świat

Początki firmy nie były łatwe. Nad produkcją samochodów czuwało jedynie 10 pracowników, a części potrzebne do składania pierwszych modeli zamawiano w innych fabrykach. Efektem tego była produkcja na poziomie zaledwie kilku pojazdów dziennie. Pierwszym autem, które wyjechało w tym okresie z taśm, był model A. Tworzone po nim modele pojazdów oznaczano kolejnymi literami alfabetu.

W 1908 roku marka rozpoczęła produkcję kultowego modelu T. Samochód cieszył się ogromną popularnością wśród konsumentów. Aby spełnić oczekiwania klientów, Ford w 1913 roku zaprezentował pierwszą na świecie ruchomą linię produkcyjną. Ten rewolucyjny pomysł zmienił bieg historii motoryzacji. Dzięki stosowaniu ruchomych linii produkcyjnych z fabryk Forda w mniej niż minutę wyjeżdżał jeden gotowy samochód. Taki sposób produkcji aut spowodował spadek cen nowych pojazdów o połowę. Przez 19 lat firma Ford sprzedała miliony sztuk modelu T. Pojazd ten z całą pewnością zmotoryzował Stany Zjednoczone.

Czasy drugiej wojny światowej dla marki Ford

Okres II wojny światowej dla wielu firm motoryzacyjnych był poważnym wyzwaniem. Wszystko ze względu na to, że założenia produkcyjne były przemianowywane i nastawiane na zbrojenia. Wiele przedsiębiorstw nie mogło sprostać nowej rzeczywistości, jednak nie dotyczyło to Forda. Firma nie miała problemu z dostosowaniem swoich fabryk do potrzeb wojska. Jednym z pojazdów, które w tamtym okresie zjeżdżały z taśm produkcyjnych Forda, był model GPW – legendarny wojskowy pojazd terenowy. Przez cały okres wojny koncern dostarczył armii Stanów Zjednoczonych 8600 bombowców i prawie 60000 silników do samolotów.

Po zakończeniu II wojny światowej Ford wrócił do produkcji cywilnych samochodów. Pierwszy powojenny model tego producenta ujrzał światło dzienne w 1949 roku. Niestety założycielowi marki nie było dane dożyć tej chwili. Henry Ford zmarł w 1947 roku w wieku 83 lat, pozostawiając po sobie koncern, który prężnie działa do dziś.

