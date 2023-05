Tran w płynie czy kapsułkach? Jaką formę produktu wybrać

Tran – czym jest i dlaczego warto go brać?

Tran jest olejem z wątroby dorsza atlantyckiego lub innych ryb z rodziny dorszowatych. Jest to przede wszystkim bogate źródło niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT), w tym kwasów omega-3. Ale tran to również rezerwuar witamin rozpuszczalnych w tłuszczach – A, E i przede wszystkim D. To dlatego tran jest tak szeroko polecany dla wsparcia odporności. Zwłaszcza że jest całkowicie bezpieczny – można podawać go już niemowlętom.

Jak wybrać dobry tran?

Wybierając odpowiedni tran, warto zwrócić uwagę również na inne szczegóły niż jego forma. O wartości tranu nie świadczy sama forma jego podania, a przede wszystkim jego skład. Ważne jest to, z wątroby której ryby dorszowatej pochodzi (najlepszym źródłem tranu jest dorsz atlantycki) oraz jaka jest zawartość witamin i kwasów omega-3.Wysokiej jakości tran nie zawiera sztucznych barwników ani konserwantów i posiada odpowiednią certyfikację. Dopiero gdy spełnia wszystkie powyższe warunki, można zastanowić się, czy lepiej wybrać tran w kapsułkach, czy w płynie.

Dla kogo tran w płynie?

Płynny tran jest przede wszystkim idealnym produktem dla dzieci, ludzi starszych i tych osób, które nie lubią łykać tabletek lub mają problemy z przełykaniem. Tran w płynie dla dorosłych jest też zazwyczaj bardziej skoncentrowany. Z tego powodu tran w płynie przyjmuje się raz dziennie, podczas gdy kapsułki powinno się spożywać dwa, a w przypadku niektórych tranów nawet trzy razy na dobę.

Postać płynna tranu może być podawana nawet kilkutygodniowym noworodkom – tak jak Mój Pierwszy Tran, który można stosować u dzieci już od czwartego tygodnia życia. Ponadto dla osób, które mają problem z przyzwyczajeniem się do specyficznego smaku tranu, rynek oferuje trany smakowe (na przykład cytrynowy Tran Norweski Mollers).Wybierając tran w płynie, należy zwrócić uwagę na to, by butelka była z ciemnego szkła – zapobiega to utlenianiu się zawartości.

Wszystkie trany w płynie Mollers można znaleźć na stronie: https://www.mollers.pl/produkty/tran/.

Zalety tranu w kapsułce

Trany w kapsułkach stają się coraz bardziej popularne. Być może jest to zasługa kompaktowego rozmiaru i większej wygody? Blister z kapsułkami można zawsze mieć przy sobie i z łatwością połknąć kolejną, gdy przyjdzie na to pora.

Inną zaletą kapsułek jest to, że znacznie łatwiej znaleźć tran wzbogacony o dodatkowe składniki właśnie w kapsułkach. Np. oferta Mollers obejmuje różne rodzaje kapsułek tranowych – dla wsparcia odporności, z wit D3 i K2, dla zdrowego serca – z dodatkiem czosnku lub z Bacopą Monnieri dla lepszej pracy mózgu.

Niewielkie porcje tranu w kapsułkach zawierają zawsze tę samą ilość składników. W przypadku tranu w płynie mogłoby to być trudne, ze względu na wytrącanie się osadów.

Więcej o tranach w kapsułkach firmy Mollers można przeczytać na stronie: https://www.mollers.pl/produkty/kapsulki/.

Podsumowanie

Wybierając tran warto kierować się najpierw jakością reprezentowaną przez markę, a dopiero potem formą jej podania. Zarówno tran w kapsułkach, jak i w płynie ma swoje zalety. A trany Mollers charakteryzują się najwyższą jakością bez względu na formę.

