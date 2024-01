Transport towarów z Chin do Polski

Transport morski

Najpopularniejszym rodzajem transportu towarów z Chin jest transport morski. Wszystko ze względu na cenę i dużą ładowność. Cenowo transport morski jest najbardziej korzystną opcją. Na największe kontenerowce można załadować kilkanaście tysięcy kontenerów, co znacząco obniża koszt przetransportowania pojedynczego kontenera. Czas transportu morskiego z Chin do Polski to średnio 36-42 dni.W transporcie morskim występuje kilka rodzajów kontenerów. Najpopularniejszymi są kontenery 20 DV oraz 40 HC, które są najczęściej wykorzystywane w transporcie morskim. Można jeszcze zadać pytanie jak towar trafia końcowo do Polski. Statki z Chin dopływają bezpośrednio do Gdyni lub Gdańska gdzie następnie są rozformowywane i towar trafia do końcowych klientów. Możliwe jest złożenie zamówienia zarówno na pełnym kontener, jak na ładunek o mniejszych wymiarach. W tym drugim przypadku ładunek zostanie połączony z innymi towarami od wielu załadowców i całościowo załadowany do kontenera.

Transport kolejowy

Transport kolejowy z Chin do Polski jest drugą najbardziej korzystną cenowo opcją na przetransportowanie towaru z Chin do Polski. Czas transportu w tym wypadku jest jednak dużo szybszy i wynosi od 14 do 22 dni. W ostatnich latach ta opcja dostawy towaru z Chin nabrała dużej popularności. Wszystko ze względu na dobry stosunek ceny do czasu transportu. Dzięki temu dużo łatwiej utrzymać ciągłość dostaw i nie zamrażać kapitału w długich dostawach morskich. Wyjazdy pociągów z Chin odbywają się kilka razy w tygodniu i mogą przebiegać przez różne trasy. W transporcie kolejowym towary transportowane są w kontenerach 40 HC, które formowane są w składy kolejowy po ok. 40 kontenerów na jednym pociągu. Kolej po pokonaniu całej transy dojeżdża do miejscowości Małaszewicze gdzie znajduje się terminal kolejowy. W tym miejscu kontenery są rozładowywane i trafiają dalej do końcowych odbiorców.

Transport lotniczy

Transport lotniczy jest najszybszą metodą dostawy z Chin do Polski. Czas transportu towaru to około od 3 do 7 dni. Wszystko zależy jednak od linii lotniczej i opcji, którą wybierzemy. Na rynku dostępnych jest wiele serwisów o różnych parametrach i cenach. Koszt transportu lotniczego jest najwyższy ze wszystkich trzech opcji. Cenowo w transporcie lotniczym musimy zapłacić za każdy kg wysyłanego ładunku. Transport lotniczy będzie najbardziej korzystny w przypadku transportu towarów o dużej wartości bądź takich z wysoką marżą. Restrykcje w transporcie lotniczym są dosyć duże i problematyczne jest transportowanie towarów zawierających baterie lub płyny. Każdy towar jednak podlega osobnej ocenie przez linię lotniczą, dlatego z tego względu przed transportem najlepiej skontaktować się z ekspertem, który doradzi nam w temacie transportu lotniczego.

Podsumowanie

Ostateczny wybór metody transportu zależy od indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa, uwzględniając specyfikę towaru, jego wartość oraz priorytet czasowy. Dywersyfikacja i elastyczność w wyborze metod transportu stają się tutaj kluczowe. Najlepiej w tym przypadku skorzystać z profesjonalnego doradztwa firmy spedycyjnej, która zajmie się całym procesem takiej jak Union Cargo, która jest autorem tego posta.