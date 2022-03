Twój biznes w sieci

To już znak czasów, w jakich przyszło nam żyć: pierwszą rzeczą, jaką powinno się przemyśleć zaczynając biznes w sieci jest wybór domeny, która idealnie łączyłaby się z nazwą firmy, uzupełniając ją i mówiąc o charakterze działalności. Pomocą w znalezieniu domeny krajowej, funkcjonalnej, regionalnej, europejskiej lub światowej służy Progreso. Firma oferuje hosting bez limitu transferu dla firm i korzystne warunki dla klientów indywidualnych. Najbardziej wymagających klientów zainteresuje na pewno hosting hybrydowy oparty na macierzach złożonych z bardzo szybkich dysków SSD, przeznaczony dla najambitniejszych projektów.

Dlaczego wybrać właśnie tą firmę? Progreso to doświadczony dostawca hostingu, który wspiera swoich klientów nowoczesnymi rozwiązaniami IT od 1999 roku, oferując usługi hostingowe i domeny na sprzedaż, w tym domeny pocztowe. To połączenie konkurencyjnych cen bez ukrytych kosztów, doskonała obsługa i najwyższa jakość.

​​​​​​​Progreso daje klientom także autorskie oprogramowanie zapewniające wydajność i bezpieczeństwo. Panel administracyjny Extranet pozwala m.in. na wygodne zarządzanie wszystkimi domenami, płatnościami, kopiami zapasowymi, pocztą e-mail i stroną internetową.

Co jeszcze oferuje Progreso? Może pomóc, kiedy zauważamy problemy ze swoją stroną internetową, których nie potrafimy rozwiązań. Wśród problemów najczęściej zgłaszanych przez przedsiębiorców znajduje się np. zawieszanie strony, przy dużym ruchu oraz zużywanie przez stronę 100 procent CPU serwera, nawet w nocy. Hosting Progreso pomoże też firmom, które obawiają się, czy ich serwery wytrzymają, bo przewidują dużego obciążenia. Konieczne wtedy będą testy wydajnościowe i znalezienie tzw. wąskiego gardło i ewentualny dodatkowy tuning konfiguracji serwera.

Dobrym pomysłem może okazać się także integracja CloudFlare, czyli sieć serwerów rozmieszczonych na całym świecie stanowiąca serwer proxy dla twojej strony. Pozwala to na przyspieszenie ładowania strony, skrócenie drogi dotarcia pakietów do klienta docelowego oraz ukrycie IP serwera.

Znakomitą alternatywą dla usług w chmurze w konkurencyjnej cenie są rozwiązania klastrowe. Oferta skierowana jest przede wszystkim do średnich i dużych firm z branż takich jak telekomunikacja, bankowość oraz szeroko pojęte IT i pozwala na zaoferowanie usługi hostingowej o tzw. wysokiej dostępności.

Warto też pamiętać, że dzięki odpowiedniej konfiguracji serwera WWW lub dostawieniu przed niego serwera buforującego, Twoja strona będzie mogła obsłużyć nawet do kilkuset razy więcej gości bez większych zmian w oprogramowaniu, którego używasz.