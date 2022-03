TYDZIEŃ KOBIET w NATURHOUSE Lublin i Kraśnik

Skuteczne odchudzanie wiąże się ze zmianą stylu życia, w tym także zmianą sposobu odżywiania się. Wymaga to determinacji i konsekwencji, a także sporej samodyscypliny. Trzeba być gotowym na pewne poświęcenia. Tylko w ten sposób można osiągnąć pożądany efekt i utrzymać go. Bardzo często rozumiemy odchudzanie w sposób zbyt płytki - tymczasem postanowienie "chcę schudnąć" powinno oznaczać, że chcemy dokonać gruntownych zmian w swoim życiu. Odpowiedzialne odchudzanie to nie tylko dążenie do tego, by mieścić się w ubrania w mniejszym rozmiarze, ale także postanowienie, że będziemy dbać o swoje zdrowie i traktować dobrze nasze ciało i organizm - tłumaczy dietetyk Naturhouse mgr Dominika Siembida.