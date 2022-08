Uptime Development, rozwój mamy w nazwie.

Rozmowa z Michałem Jankowskim, Prezesem Uptime Development, firmy z branży software będącej częścią międzynarodowej grupy.

W niej dowiemy się jakie zalety ma taka formuła współpracy, jak wygląda branża po pandemii oraz jakie plany rozwojowe mają w Polsce

Czy mógłbyś nam przybliżyć Uptime Development?

Uptime Development powstało jako JMMJ w 2008 roku, więc jesteśmy na polskim rynku od 14 lat. Od 2020 spółka stała się częścią estońskiej grupy kapitałowej, która w tym roku 30 lecie. Specjalizujemy się m.in. w tworzeniu oprogramowania na zamówienie, usługach konsultingowych, rozwiązaniach SharePoint i analizie biznesowej. W Polsce mamy dwa biura - w Lublinie i Warszawie, grupa Uptime ma też międzynarodwe oddziały w Estonii, Danii, Norwegii i Szwajcarii

Dlaczego zdecydowaliście się na siedzibę w Lublinie?

Grupa Uptime planowała rozszerzenie działalności na polskim rynku. Nasi developerzy i specjaliści branży IT są bardzo cenieni za granicą. Dlaczego Lublin?

A dlaczego nie (śmiech). To świetnie rozwijające się miasto, które skupia najlepszych specjalistów na ścianie wschodniej. Dlatego właśnie w Lublinie mamy nasze główne biuro. To była świetna decyzja, dzięki której nasz zespół powiększył się o rzetelnych i doświadczonych pracowników. Jesteśmy oprócz tego również w Warszawie, gdzie mamy swój oddział. W przyszłości? nie wykluczamy rozwoju w innych miastach, wszystko zależy od dynamiki rozwoju firmy, która na ten moment jest duża. I dodatkowo ja pochodzę z Lublina (śmiech).

Opowiadając o firmie wymieniłeś kilka państw, w których Uptime ma swoje biura – jak się odnajdują pracownicy w takiej mieszance kulturowej?

Każdy z pracowników należy do grupy projektowej, w której działa wspólnie ze swoim zespołem nawet po kilka lat. Nawet jeżeli ta grupa jest międzynarodowa, to bardzo szybko się ze sobą oswajają i tworzą taką projektową rodzinę. Zależy nam, aby kontrakty, które nawiązujemy z klientami były długofalowymi działaniami. W ten sposób, zespół ma poczucie odpowiedzialności i przynależności na kilka lat.

Nie zmienia to faktu, że bardzo cenimy sobie międzynarodowy charakter w naszej grupie. Dzięki temu w Polsce mamy dostęp do ponad 160 specjalistów z całej Europy, z którymi wymieniamy się wiedzą, omawiamy case-study czy też dzielimy się dokonaniami. To bardzo dobry motywator do działania i dodatkowo gwarancja, że na wszystkie ewentualne problemy naszych klientów znajdziemy odpowiednie rozwiązanie.

No i teraz pytanie, na które odpowiadałeś już z pewnością mnóstwo razy – ale jak przetrwaliście pandemię?

Należeliśmy do grupy tych firm, która jej nie odczuła z finansowego punktu widzenia. Z perspektywy organizacji pracy, również. Jak wspominałem, długofalowe kontrakty które mamy nie były w żaden sposób zagrożone pandemią. Jednocześnie, wiele z nich zostało rozszerzonych o dodatkowe działania. Co do organizacji pracy – od początku powstania naszej firmy mieliśmy swobodne podejście do miejsca jej świadczenia. Możliwość pracy zdalnej była u nas praktycznie od początku. W naszej polityce współpracy najważniejsze jest, aby zespół projektowy był zgrany w kwestii odpowiedzialności i dostarczania sobie wzajemnie potrzebnych informacji. Skąd będzie je dostarczał, to już indywidualna kwestia, każdego członka zespołu Uptime. Co jakiś czas organizujemy wyjścia integracyjne lub wspólny wyjazd. Lubimy pobyć ze sobą również w innej niż zawodowej atmosferze. Dodatkowo, w naszych zespołach pracownicy umawiają się na wspólne aktywności – mamy silną grupę graczy czy osoby, które wspólnie trenują.

Czyli wyprzedziliście post-covidowe reorganizacje obyczajów zawodowych. W takim razie, co czeka Uptime Development w najbliższych latach?

Czeka nas na pewno na dalszy rozwój. Skoro mamy to w nazwie (Development), to raczej nieuniknione (śmiech). Jednak jest to fakt, że pracy wciąż przybywa. Prowadzimy ciągłe rekrutacje do nowych zespołów i powiększamy te, już istniejące. Zaletą jest na pewno, że nie ogranicza nas region – bardziej zależy nam na doświadczeniu i poczuciu, że aplikant będzie pasującym elementem naszej Uptimowej układanki. Szukamy obecnie osób do pracy przy aplikacjach mobilnych i webowych.

Z pewnością warto zaaplikować i przekonać się osobiście jak jest u nas.