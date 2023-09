Ursus C-330 i C-360 - czy mają rację bytu we współczesnych gospodarstwach?

Trzydziestka i Sześćdziesiątka – prekursorki współczesnego rolnictwa

Aż trudno uwierzyć, że pierwsze egzemplarze Trzydziestek zbliżają się już do wieku emerytalnego. W Zakładach Mechanicznych Ursus w Warszawie jego produkcja zaczęła się w 1967 r. i trwała nieprzerwanie przez 20 lat. Trzydziestka (zwana też Ciapkiem) była innowacją na skalę całego ZSRR i państw satelitarnych – charakteryzowała się efektywnym rozruchem i zmianą przełożeń przekładającą się na odczuwalne zwiększenie prędkości, a także dużą jak na swoje czasy mocą 30,5 KM. W wersji eksportowej C-330 został wzbogacony o TUZ. W Polsce przeznaczony był głównie do lżejszych prac – do mniejszych gospodarstw rolnych (poniżej 15 ha), ale jego ogromna wytrzymałość i ekonomia użytkowania sprawiły, że szybko znalazł zastosowanie również w o wiele bardziej wymagających pracach leśnych – i to nawet zimą, bo bez problemu odpalał w temperaturach ujemnych. W założeniu konstruktorów, jak i władz PRL, wspierających projekt, C-330 miał zrewolucjonizować rolnictwo. Rzeczywiście, trafił do licznych gospodarstw, które wcześniej nie były zmechanizowane, a w wielu jest użytkowany do dziś.

Choć Trzydziestka była w produkcji do 1987 r., to już w 1976 r. na rynku pojawił się Ursus C-360. Nie miał wcale zastąpić Ciapka – cięższy konstrukcyjnie, większy, szybszy i mocniejszy, został stworzony z myślą o bardziej wymagających pracach. Zastosowano w nim kilka modyfikacji w stosunku do C-360, ale na pewno nie z myślą o kierowcy, który musiał pogodzić się z dużym poziomem hałasu w kabinie. Jego liczne zalety sprawiły jednak, że gospodarze z łatwością wybaczali mu niedociągnięcia. Sześćdziesiątka nie miała sobie równych w pracy na dużych obszarach, trudnych glebach, a także w lesie, a nawet przy budowie dróg, zwłaszcza w wymagającym terenie.

Najczęstsze awarie w starych Ursusach

Zarówno C-330, jak i C-360 zyskały sobie opinię maszyn niezniszczalnych – co oczywiście nie oznacza, że nigdy się nie psuły. Każdy miał swoje słabsze punkty, które z czasem stały się tak ikoniczne, że były obiektem żartów branżowych polskich rolników.

Do najczęstszych awarii w Trzydziestce należało przegrzewanie się silnika, wynikające z nieprawidłowej pracy termostatu albo pompy wody, a także sprawiające wiele hałasu, ale banalnie proste w naprawie uszkodzenia kół zębatych i zaworów głowicy. Źle ustawiony zapłon i zapchane przewody paliwowe doprowadzały czasami do unieruchomienia ciągnika, ale i z nimi stosunkowo łatwo sobie poradzić. Tak jest z resztą do dziś – minimum znajomości mechaniki wystarczy, aby samodzielnie dokonać większości napraw w C-330. Części szukaj tutaj: https://www.blaut-rol.pl/102-c-330.

Najsłabszym punktem Sześćdziesiątki jest niewątpliwie skrzynia biegów – do sprzedaży trafiły modele, w których była ona wadliwa do tego stopnia, że jedyną opcją pozostawała wymiana na nową. Podobnie jak w C-330, także i w C-360 pojawiały się problemy ze wtryskiem. Nowością były natomiast awarie w obrębie TUZ (najczęściej wymiany wymagały cięgła i zwolnice). Do irytujących, ale łatwych i tanich w usunięciu usterek, należały te dotyczące elektryki – spalone lampki kontrolne czy odmawiające posłuszeństwa przełączniki. Posiadacze Sześćdziesiątek do dziś mogą wygodnie kupić części zamienne na https://www.blaut-rol.pl/102-c-330.

C-330 i C-360 – użytkować czy wymienić?

Właściciele Trzydziestek i Sześćdziesiątek bywają rozdarci pomiędzy chęcią dalszego użytkowania znanych modeli a wyłożeniem pieniędzy na zakup nowych. Dylemat sprowadza się tak naprawdę do finansów – ten, kogo stać na nowy ciągnik, nie powinien się wahać, zwłaszcza że obecnie dostępne są ciekawe opcje leasingu.

Jeśli jednak jesteś zadowolony ze swojego Ursusa, a jednocześnie wolisz zaoszczędzić – nie ma powodu, aby nie użytkować nadal maszyny, która sprawdza się od dziesięcioleci. Warto tylko znaleźć rzetelnego dostawcę części, takiego jak sklep rolniczy blaut-rol.pl, który gwarantuje wysoką dostępność i szybkie dostawy towaru.