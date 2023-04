Urządzasz pokój dla swojej małej księżniczki? Sprawdź, z czym to się wiąże!

Współczesne trendy i rozwiązania potrafią dostarczyć całe spektrum inspiracji. Dziś, żeby zachwycić małą miłośniczkę księżniczek, naprawdę wystarczy użyć kilku drobnych detali, by ta poczuła się jak w bajce. Aranżacja małego królestwa powinna jednak obejmować kilka zasad i elementów, o których w żaden sposób nie powinieneś zapomnieć. Wciel się w rolę dobrej wróżki i odmień pomieszczenie swojej pociechy w zaledwie kilku krokach.

Wsłuchaj się w marzenia twojego dziecka – one są najważniejsze

Pamiętaj, że jesteś tylko wykonawcą – prawdziwym projektantem powinna być twoja córeczka. Zanim przystąpisz do remontu, porozmawiaj z mieszkanką pokoju i zadaj jej kilka pytań, które pozwolą ci poznać bliżej oczekiwania twojego dziecka. Projektowanie pokoju dla kilkulatki to nie lada wyczyn, zwłaszcza że dziecięca wyobraźnia potrafi zaskoczyć niejedną osobę dorosłą. Ciężko z dnia na dzień byłoby załatwić magiczną karocę, własną wróżkę czy jednorożca – a przynajmniej część z nich. Tworząc wnętrze dla dziewczynki, nie zapomnij o tym, że każdy detal musi ze sobą współgrać. Nawet ściana nie może być banalna! W tym przypadku możesz obkleić ją specjalną tapetą z nadrukiem. EUDAJMONIA jest jedną z firm zajmujących się produkcją wysokiej klasy tapet i naklejek do pokojów tych dużych i małych. Wielkoformatowe wzornictwo, wyczucie estetyki i wrażenie patrzenia na dopiero co namalowany obraz gwarantowane! Tapetę to dziecięcego pokoju znajdziesz w zakładce eudajmonia.eu/tapety. W pokoju księżniczki sprawdzą się – rzecz jasna – wszystkie odcienie różu połączone z bielą. Jednak zdarza się, że nie każda miłośniczka bajek z księżniczkami przepada za różowym; właśnie dlatego tak ważny jest wywiad z własnym dzieckiem na temat tego, co chciałoby zobaczyć w swoim nowym pokoju.

Dodatki, bez których nie byłoby komnaty!

W pokoju księżniczki nie może zabraknąć odpowiednio dobranego oświetlenia. Między innymi to właśnie ono nada pomieszczeniu przytulnego charakteru i nastroju. Jeżeli mała księżniczka chodzi już do szkoły czy przedszkola, oprócz lampy na suficie dobrze jest postawić dodatkową lampę stołową lub stojącą, by oświetlała ona biurko. Meble nie mogą być przypadkowe; biała komoda z lusterkiem, łóżko z baldachimem czy wygodny fotel do przeglądania ulubionych książek...obecnie rynek pęka w szwach od mebli stylizowanych pod dziewczynki, które marzą o swojej własnej toaletce czy zasłonom przy łóżku, które oddzielą je od reszty świata na czas odpoczynku. W celu zaangażowania swojego dziecka w dekorację pokoju, pomyśl nad zrobieniem ozdób własnoręcznie – czasem wystarczy naprawdę niewiele, by wyczarować z tego coś pięknego. Na pewno z czasem pokój księżniczki będzie ewoluował, jednak nie ma nic bardziej urokliwego niż szczęście na twarzy dziecka.