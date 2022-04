Usługi chmurowe w sektorze administracji i usług publicznych

Czym są usługi chmurowe?

Usługi chmurowe to nowoczesne rozwiązania, które polegają na udostępnieniu danej grupie użytkowników mocy obliczeniowej, przestrzeni dyskowej lub gotowych aplikacji. Chmura pozwala użytkownikom na korzystanie z rozmaitych funkcjonalności, bez konieczności zakupu oprogramowania czy serwerów. Infrastruktura chmurowa jest kompleksowo obsługiwana przez dostawcę, natomiast po stronie klienta pozostają jedynie koszty ponoszone za wykorzystywanie określonych zasobów. Wśród zalet i korzyści płynących z korzystania z usług chmurowych wymienia się przede wszystkim:

możliwość zapewnienia zdalnych dostępów do aplikacji czy systemów z dowolnego miejsca,

usprawnienie i standaryzacja procesów w jednym lub kilku zespołach,

możliwość łączenia i korzystania zasobów przez uprawnionych użytkowników,

redukcja kosztów operacyjnych.

Modele usług chmurowych

Istnieją trzy podstawowe modele dostarczania usług w chmurze:

Infrastructure as a Service (IaaS) – dostęp do infrastruktury informatycznej,

Platform as a Service (PaaS) – dostęp do platform programistycznych,

Software as a Service (SaaS) – dostęp do oprogramowania.

W modelu Infrastructure as a Service klient ma całkowitą kontrolę nad systemami operacyjnymi, aplikacjami i przestrzenią dyskową, ale nie ma możliwości zarządzania infrastrukturą. Prawidłowe funkcjonowanie usługi pozostaje jednak po stronie klienta, co często oznacza konieczność posiadania bądź stworzenia działu IT.

Model Platform as a Service zakłada, że usługodawca dostarcza środowisko programistyczne, którego klient potrzebuje do tworzenia i zarządzania aplikacjami. Z kolei model Software as a Service zapewnia klientowi dostęp do aplikacji działających w chmurze. Do korzystania z nich wymagane jest jedynie połączenie z internetem – dzięki temu użytkownicy mogą ich używać z dowolnego urządzenia i miejsca.

Choć korzystanie z usług chmurowych najczęściej kojarzone jest z firmami z sektora prywatnego, okazuje się, że znajdują one coraz powszechniejsze zastosowanie także w administracji publicznej. Świetnym przykładem rozwiązania działającego w chmurze, a stworzonego z myślą o jednostkach sektora publicznego jest Comarch EZD dla administracji publicznej.

Czym jest Comarch EZD dla administracji publicznej?

Comarch EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją) dla administracji publicznej to zaawansowany system informatyczny, który zapewnia sprawny, niezakłócony i – co najważniejsze – bezpieczny obieg dokumentów. Wdrożenie Comarch EZD pozwala automatyzację i uproszczenie wielu procesów, zwłaszcza tych powtarzalnych, które są nieodłączną częścią codziennej pracy urzędu. Comarch EZD w sektorze usług publicznych umożliwia przede wszystkim elektroniczne zarządzanie dokumentacją i przepływ różnego rodzaju pism w formie elektronicznej, nawet jeśli w tradycyjnej wersji wymagały one złożenia podpisu czy pieczęci przez osobę upoważnioną.

Comarch EZD dla administracji publicznej jest systemem składającym się z kilku modułów:

administracja – służy do zarządzania procesami administracyjnymi w danej jednostce,

sekretariat – pozwala na podniesienie efektywności pracy urzędników przy jednoczesnej oszczędności środków,

kancelaria – umożliwia zarządzanie pismami przychodzącymi i wychodzącymi oraz dokumentami wewnętrznymi w jednostce,

terminarz – zapewnia intuicyjne zarządzanie terminami w jednostce,

archiwum – służy do archiwizacji dokumentów, pism czy protokołów zdawczo-odbiorczych,

kartoteki – pozwala na zarządzanie kartotekami i rejestrami wewnętrznymi,

raportowanie – umożliwia monitorowanie zmian zachodzących w systemie oraz generowanie raportów,

edytor procesów – z jego pomocą można modelować dowolny obieg dokumentów,

edytor słowników – służy do zarządzania danymi systemowymi,

edytor rejestrów – zapewnia prostą i bezproblemową edycję wszelkich rejestrów,

elektroniczna skrzynka podawcza – ułatwia i usprawnia obsługę korespondencji wpływającej do jednostki drogą elektroniczną.

Korzyści z wprowadzenia Comarch EZD w sektorze usług publicznych

Wdrożenie systemu Comarch EZD w sektorze usług publicznych niesie ze sobą szereg korzyści, które są odczuwalne nie tylko dla pracowników jednostek administracyjnych, ale i zgłaszających się do nich interesantów. Jedną z podstawowych zalet płynących z wprowadzenia systemu Comarch EZD jest zwiększenie wydajności pracy. Wszelkie sprawy, jakie są kierowane do jednostki, od razu trafiają do pracowników właściwych dla danego etapu jej realizacji. Wraz z nią pracownik otrzymuje komplet dokumentów i informacji, które są mu potrzebne do wykonania określonego zadania. Dodatkowo rezygnacja z tradycyjnych papierowych dokumentów pozwala na optymalizację i automatyzację procesów, a tym samym poprawę jakości pracy.

Comarch EZD dla administracji publicznej zapewnia też stały dostęp do informacji i dokumentacji – nie są one usuwane z systemu, a jedynie może zmienić się ich stan lub właściciel. Dzięki temu pracownik może w prosty sposób uzyskać dostęp zarówno do aktualnej wersji danego dokumentu, jak i historii wprowadzanych w nim zmian. Comarch EZD to także pełna kontrola nad dokumentacją oraz jej przepływem w danej jednostce administracyjnej. System umożliwia odzwierciedlenie struktury organizacyjnej funkcjonującej w jednostce i na jej podstawie udzielanie prawa dostępu do danej grupy informacji czy dokumentów. Ponadto każde stanowiska może mieć zdefiniowane pełnione funkcje i odpowiedzialność za konkretne zadania.

Comarch EZD w sektorze usług publicznych pozwala również na standaryzację różnych procesów zgodnie z przyjętymi i obowiązującymi w jednostce zasadami. W przypadku administracji publicznej standaryzacja dotyczy przede wszystkim procedur związanych z przechowywaniem informacji oraz elektronicznym obiegiem i zarządzaniem dokumentacją. Comarch EZD ułatwia też organizację pracy w jednostce. Jest to możliwe za sprawą funkcjonalności, takich jak architektura do obsługi poczty elektronicznej, dostęp do kalendarzy czy harmonogramów, możliwość tworzenia wspólnych obszarów pracy, w tym przygotowywania raportów czy zestawień. System udostępnia także rozwiązania przeznaczone do wygodnej komunikacji wewnętrznej między poszczególnymi działami czy departamentami – pracownicy mogą korzystać na przykład z czatów czy grup dyskusyjnych.

Zalety Comarch EZD w administracji publicznej z perspektywy interesantów

Choć Comarch EZD dla administracji publicznej służy przede wszystkim ułatwieniu i usprawnieniu pracy w danej jednostce, należy podkreślić, że wiąże się to z licznymi korzyściami również z perspektywy petentów zgłaszających się do urzędu. Funkcjonowanie każdej jednostki administracyjnej opiera się przede wszystkim na pismach, które muszą być odpowiednio sformatowane, oznaczone i podpisane.

Elektroniczne zarządzanie dokumentacją pozwala na automatyzację i digitalizację procesów związanych z jej obiegiem. Dzięki temu obsługa spraw urzędowych jest wygodniejsza, a przy tym przebiega szybciej, co nie pozostaje bez znaczenia dla interesantów. Przeszkody nie stanowi tu nawet konieczność współpracy z innymi departamentami czy przesłania dokumentacji do kolejnej instancji – uprawnieni pracownicy mają zdalny dostęp do wszystkich niezbędnych informacji i dokumentów, co przyspiesza wykonywanie niezbędnych czynności.

Co bardzo ważne, Comarch EZD umożliwia obsługę pism różnego przeznaczenia. System pozwala więc na procesowanie zarówno podań czy wniosków, jak i decyzji i postanowień. Comarch EZD pozwala też na obsługę dokumentów w trybie doręczenia oraz przedłożenia, czyli UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) oraz UPD (Urzędowe Poświadczenie Doręczenia).

Comarch EZD dla administracji publicznej może zostać zintegrowany także z takimi systemami i platformami takimi jak ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) czy ESP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza). Możliwa jest także integracja systemu z rozwiązaniami służącymi do bezpiecznego uwierzytelniania tożsamości – w tym przede wszystkim profilem zaufanym czy podpisem elektronicznym. To ogromne ułatwienie dla petentów, którzy mogą złożyć niezbędne dokumenty bez wizyty w urzędzie, a po rozpatrzeniu sprawy otrzymają decyzję lub postanowienie. Comarch EZD można również połączyć z systemami płatności online, dzięki czemu wszelkie opłaty urzędowe można uregulować szybko, wygodnie i bez wychodzenia z domu.

Comarch EZD w sektorze usług publicznych usprawnia też komunikację między wszystkimi stronami każdej sprawy administracyjnej. Za pomocą systemu urzędnicy mogą więc kontaktować się nie tylko ze sobą, ale przede wszystkim z obywatelami zgłaszającymi się z konkretną sprawą. Co więcej, komunikacja może odbywać się przy zachowaniu wszelkich wymogów prawnych i procedur – na przykład potwierdzeniem tożsamości, podpisem elektronicznym lub wypełnieniem ujednoliconych formularzy. System umożliwia także komunikowanie się z interesantami w innej formie – poprzez czaty lub komunikatory dostępne na stronie internetowej, formularze kontaktowe czy obsługę zgłoszeń online.

Usługi chmurowe to rozwiązanie pozwalające na nowoczesne, a przy tym bezpieczne przetwarzanie danych. Znajdują one coraz szersze zastosowanie w jednostkach administracyjnych i sektora publicznego, co niesie ze sobą liczne korzyści zarówno dla pracowników, jak i petentów zgłaszających się do urzędów.