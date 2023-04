Utnij smogowi zabójcze wyziewy

Cóż oznacz zatem słowo smog, które dziś nie ma nic wspólnego z rozmytym pięknem na płótnie Moneta, ale jest raczej przerażającą wizją cywilizacyjnego zagrożenia. Używany dziś powszechnie termin powstał z połączenia dwóch angielskich słów: smoke, czyli „dym” oraz fog, czyli „mgła”. Połącznie tych dwóch słów idealnie oddaje zjawisko powstające wskutek zanieczyszczenia powietrza.

Każdy z nas, szczególnie zimą, śledzi komunikaty o stanie jakości powietrza. Wyziewy z domowych kotłowni, przeważnie starego typu tzw. „kopciuchów”, spaliny pojazdów, brak wiatru, powodują że trujący smog otula miasto. – Wprowadzanie produktów spalania paliw, takich jak pyły, tlenki azotu, dwutlenek siarki, tlenki węgla wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, metale ciężkie na niewielkich wysokościach, najczęściej w zwartej zabudowie, powoduje, że zanieczyszczenia nie rozprzestrzeniają się, lecz gromadzą w miejscach ich powstawania, stając się poważnym problemem ekologicznym i zdrowotnym lokalnej społeczności – mówi (proszę o uzupełnienie danych osoby wypowiadającej się – imię, nazwisko i funkcja w UM Lublin).

Walkę ze smogiem i jego fatalnymi konsekwencjami dla zdrowia najlepiej zacząć od siebie. Najwięcej do zrobienia mają właściciele domków jednorodzinnych, szczególnie tych z długą historią. Pierwszy krok skierujmy do kotłowni. Od tego, co tam zainstalowaliśmy zależy, czy dołączymy do listy osób odpowiedzialnych za smog – czy wręcz przeciwnie – będziemy stawiani za wzór podejścia proekologicznego. Źródłami ogrzewania, które warto wziąć pod uwagę, są gazowe kotły kondensacyjne, pompy ciepła oraz panele fotowoltaiczne.

Zastanówmy się także nad transportem. W garażu potulnie czeka na uruchomienie jedno z najbardziej toksycznych źródeł zanieczyszczeń powietrza: samochód czy motocykl. Codziennie rano decydujemy o tym, czy chcemy dołożyć swoją „cegiełkę” do otaczającego nas smogu, czy wolimy wybrać alternatywny sposób przemieszczania się: rower, autobus.

Skorzystajmy też z licznych samorządowych propozycji walki ze smogiem. – Lublin od lat realizuje działania na rzecz walki ze smogiem. Obejmują one m.in. dopłaty do wymiany pieców, przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej czy działania EkoPatrolu Straży Miejskiej. Równolegle, organizując liczne kampanie edukacyjne i informacyjne, staramy się budować ekologiczną świadomość mieszkańców i zachęcać ich do włączania się w dbanie o jakość powietrza w mieście – mówi Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina ds. inwestycji i rozwoju. W 2022 roku na realizację programu wymiany pieców Lublin przeznaczył kwotę 1,2 mln zł w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE). Od początku istnienia PONE (od 2013 r.) wypłacono dotacje w wysokości ponad 5 mln zł, dzięki czemu udało się zlikwidować około 850 kotłów i pieców.

W kierunku podniesienia świadomości mieszkańców w zakresie problemów wynikających z zanieczyszczeń powietrza miasto rozpoczęło realizację projektu „Mieszkańcy Lublina dbają o powietrze” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

Mieszkańcy mają także możliwość na bieżąco sprawdzać informacje o jakości powietrza w Lublinie. W tym zakresie miasto współpracuje z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska i jest współużytkownikiem automatycznej stacji monitoringu powietrza znajdującej się przy ul. Obywatelskiej 13. Wyniki pomiarów są publikowane między innymi na stronie internetowej Miasta Lublin lublin.eu/lublin/powietrze, na stronie internetowej GIOŚ powietrze.gios.gov.pl, a także poprzez aplikację „Jakość powietrza w Polsce”. Dane o jakości powietrza są aktualizowane co godzinę. W sezonie grzewczym informacje te są także udostępniane na wyświetlaczach przy przystankach komunikacji miejskiej