Via Carpatia im. Lecha Kaczyńskiego - szansą na rozwój naszego regionu

Lublin. „O pastuszkach, co za Jezuskiem chodzili” w szopce na deptaku. Zdjęcia

W czwartek wieczorem w lubelskiej szopce można było zobaczyć jasełkowe przedstawienie. To część Festiwalu Bożego Narodzenia. „ O pastuszkach, co za Jezuskiem chodzili” to dzieło Fundacji Forma Teatru. Spektakl był nawiązaniem do tradycji kolędowania na Lubelszczyźnie.