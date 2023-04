W co grać na STEAM?

Czym właściwie jest STEAM?

STEAM to bardzo popularna platforma, w której można kupować oraz dodawać do listy życzeń gry w wersji cyfrowej na PC. Oprócz tego STEAM oferuje też pewne możliwości społecznościowe, jak np. czat głosowy ze znajomymi podczas rozgrywki czy system zintegrowanych osiągnięć. Wszystkie tytuły, które zakupisz, są na stałe przypisane do Twojego konta, dzięki czemu możesz grać z dowolnego komputera, na którym się zalogujesz.

Oprócz standardowych metod zakupu, np. kartą, możesz też skorzystać z doładowania kupionego np. w sklepie Żabka. Karta Steam, określana także jako doładowanie Steam czy karta podarunkowa Steam, to po prostu przedpłacona karta na określoną kwotę, którą następnie możesz wykorzystać na STEAM. Zatem do korzystania z tej platformy nie musisz mieć wcale konta w banku czy karty płatniczej. Warto też dodać, że w sklepach Żabka znajdziesz też kody do gier na inne platformy.

Gry na STEAM

1. Wiedźmin 3: Dziki Gon

To już absolutnie kultowa gra rodzimego studia CD Projekt RED. O samej grze w zasadzie nie ma się co rozpisywać, bo po dziś dzień zajmuje czołowe miejsca w różnego typu rankingach. Trzecia część „Wiedźmina” jest bez wątpienia jedną z najlepszych gier RPG w historii – jeśli korzystasz ze STEAM, to dla Ciebie praktycznie pozycja obowiązkowa.

2. Portal

To seria dwóch gier, które z pewnością przypadną do gustu miłośnikom gier logicznych. Sama rozgrywka polega w głównej mierze na rozwiązywaniu coraz bardziej skomplikowanych łamigłówek.

3. Terraria

Doskonale znana gra od studia Re-Logic. „Terraria” przez niektórych określana jest jako dwuwymiarowy klon „Minecrafta”, mało kto pamięta jednak, że to właśnie „Terraria” miała swoją premierę kilka miesięcy wcześniej. Do największych zalet gry zalicza się ogromną swobodę pozostawioną graczom. Na uwagę zasługuje także generowany świat, dzięki któremu rozgrywka szybko Ci się nie znudzi.

4. Life is Strange

To niezwykła gra, której fabuła zarówno szokuje, jak i wzrusza – to połączenie szczególnie poszukiwane w dzisiejszych czasach. Zasadniczo „Life is Strange” uznawane jest za bardzo ciekawą grę przygodową, która opowiada historię młodej dziewczyny o imieniu Max. Okazuje się, że posiada ona zdolność manipulowania czasem, co – jak łatwo się domyślić – może doprowadzić do katastrofy. A co dalej? Musisz rozpocząć rozgrywkę.

5. Half-Life

Kolejna kultowa seria gier na STEAM, która jest pozycją obowiązkową dla użytkowników platformy. Każda z części gier cieszyła się doskonałymi opiniami użytkowników – jeśli nie grałeś, koniecznie musisz spróbować!