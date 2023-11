W czym może pomóc kancelaria od spraw frankowych?

Przykłady klauzul abuzywnych

Klauzule abuzywne dość powszechnie obowiązują w obrocie prawnym. Tytułem przykładu można wskazać klauzule dotyczące umów frankowych:

„ W przypadku kredytu indeksowanego kursem waluty obcej kwota raty spłaty obliczona jest według kursu sprzedaży dewiz, obowiązującego w Banku na podstawie obowiązującej w Banku Tabeli Kursów Walut Obcych z dnia spłaty ”

„ Bank zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w szczególności w przypadku wprowadzania nowych przepisów prawnych lub ich zmiany oraz dostosowania do koniecznych zmian wprowadzonych w obowiązującym w Banku systemie informatycznym ”;

Kancelaria Radcy Prawnego Lublin: Kompleksowa obsługa spraw frankowych

Spłacasz lub spłaciłeś kredyt we frankach szwajcarskich? Masz wątpliwość, co do zgodności podpisanej przez Ciebie umowy z prawem? Zachęcamy do kontaktu. Analiza umów kredytowych podpisanych przez klientów banków pokazuje, jak wiele z nich nie spełniało warunków określonych w Ustawie, co stanowi podstawę do ich unieważnienia i odzyskania nadpłaconych środków.

Jak pomagamy Klientom?

Kancelaria Radcy Prawnego Lublin zapewnia kompleksową obsługę spraw frankowych obejmującą m.in.:

analizę umowy kredytowej,

ocenę zasadności roszczeń kredytobiorcy,

sporządzenie dokumentacji,

reprezentację interesów klienta w postępowaniu przedsądowym,

reprezentację interesów klienta przed sądem.

Zakres udzielanej pomocy każdorazowo dostosowujemy do indywidualnej sytuacji klienta oraz stanowiska banku, który może dążyć do zażegnania sporu m.in. na drodze postępowania polubownego.