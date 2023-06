W jaki sposób konserwuje się stare księgozbiory i dokumenty w archiwum lub bibliotece?

Co przyczynia się do tego, że księgozbiory i dokumenty wymagają konserwacji?

Na spoczywające na regałowych półkach książki oraz pisma czyha wiele zagrożeń – pożary, zbyt wysoka wilgotność otoczenia czy obecność żywiących się papierem owadów (m.in. moli książkowych, rybików cukrowych) to tylko niektóre przykłady. Uszkodzone przez nie egzemplarze będą wymagać napraw. Przykładowo książka z nadpaloną oprawą powinna zostać wyposażona w nową okładkę introligatorską. W celu zapobiegania zagrożeniom w bibliotekach oraz archiwach stosuje się zabezpieczenia przeciwpożarowe, czujniki stanu powietrza, a także różn inne formy ochrony.

Jakie prace mogą być przeprowadzane w ramach konserwacji?

W ramach konserwacji oraz odrestaurowywania starych księgozbiorów i dokumentów mogą zostać przeprowadzone prace takie jak:

odkwaszanie – kwaśnienie papieru jest spowodowane tym, że dawniej do jego produkcji używano siarczanu glinu, obecnie problem neutralizuje się za pomocą metod chemicznych,

likwidacja wżerów atramentowych – rękopisy wykonane atramentem żelazowo-galusowym są podatne na rozmycie, a z czasem także wypadanie liter lub całych wyrazów, zapobiega się temu dzięki blokowaniu wolnych jonów żelaza,

dezynfekcja, odgrzybianie – to procesy niezbędne w sytuacji zawilgocenia papieru albo kontaktu z owadami,

podklejanie bibułką, ponowne szycie oraz oprawa ksiąg – metody konieczne na przykład wtedy, kiedy doszło do uszkodzenia okładki lub rozdarcia stron.

Konserwacja księgozbiorów i dokumentów to zadanie wymagające wiedzy, precyzji, a także doświadczenia, dlatego też nie każdy może się nim zająć.

Kto może zajmować się konserwacją księgozbiorów i dokumentów?

W przypadku prywatnych bibliotek konserwacją zbiorów przeważnie zajmują się sami właściciele. Natomiast publiczne wypożyczalnie książek oraz państwowe archiwa to miejsca, w których do renowacji księgozbiorów i dokumentów wyznaczane są uprawnione do wykonywania takich zadań osoby. Mogą one należeć do grona pracowników albo być specjalistami z zewnętrznych firm zajmujących się na przykład świadczeniem usług introligatorskich. Cennik prac, jakie mają zostać przeprowadzone, najczęściej uzgadniany jest ze zleceniodawcą na podstawie różnych czynników takich jak liczba książek oraz dokumentów do odrestaurowania, a także ich stan.