W nowym roku chcesz zadbać o swoje zdrowie? Nie musisz już wprowadzać drastycznych zmian!

Dlaczego motywacja do postanowień noworocznych kończy nam się zazwyczaj w lutym? Ponieważ cele, które przed sobą postawiliśmy, są zbyt duże. Przebiegnięcie maratonu po roku spędzonym na kanapie czy całkowita rezygnacja z mięsa na pewno nie przyniesie nam efektów. Na szczęście żeby zadbać o swoje zdrowie w 2023 roku, nie musimy wprowadzać drastycznych zmian. Lepsze będą te małe, których łatwiej będzie nam przestrzegać.

Włącz do swojej rutyny 30 minut aktywności fizycznej dziennie

Żeby cieszyć się szczupłym i zdrowym ciałem, nie musimy wcale spędzać godzin na siłowni. Okazuje się, że optymalna ilość to 30 minut każdego dnia. Nie musi to być nawet bieganie czy wyciskanie brzuszków na dywanie. Może to być szybki marsz do pracy, spacer z psem, skakanie na trampolinie z naszym dzieckiem czy taniec. Ważne, żeby być zdyscyplinowanym i robić to konsekwentnie. Znajdźmy sposób, który pasuje do naszego planu dnia – wtedy łatwiej będzie nam wytrzymać w tym postanowieniu.

Bierz do pracy obiad przygotowany w domu

Często najgorzej odżywiamy się w pracy. Nie mamy czasu zjeść czegoś porządnego, więc zapychamy się kanapkami i przekąskami. Skutkuje to „odjadaniem” po powrocie do domu, co oczywiście nie jest dobre dla naszej wagi oraz zdrowia. Dlatego właśnie małym krokiem, który może dużo zmienić, będzie przygotowywanie sobie obiadów do pracy. Możemy taki obiad robić raz na kilka dni i przechowywać go w lodówce albo zamrażarce. W ten sposób nie stracimy dużo czasu, a w lodówce w pracy zawsze będzie na nas czekał zdrowy posiłek.

Zamień 2 obiady w tygodniu na opcje wegetariańskie

Wszyscy już wiemy, że jedzenie mięsa w dużych ilościach nie jest dobre ani dla nas, ani dla planety, a już na pewno nie dla zwierząt. Jeżeli jednak całe życie na obiady jedliśmy schabowe, mielone albo burgery, przejście na wegetarianizm z dnia na dzień może być problematyczne. Dlatego starajmy się ograniczyć mięso etapami. Na początek warto wyszukać kilka przepisów z kuchni roślinnej, którymi możemy zastąpić nasze stałe pomysły na obiad. W ten sposób przyzwyczaimy się do nowych smaków i produktów. Z czasem zwiększajmy ilość posiłków wegetariańskich.

Nie musimy oczywiście całkowicie rezygnować z mięsa – jeżeli będziemy je jeść 2-3 razy w tygodniu, będzie to sukces.

Włącz do swojej diety kilka produktów, których wcześniej nie jadłeś

Kluczem do zdrowego odżywiania jest różnorodność. Niestety często zdarza się, że mamy kilka swoich ulubionych śniadań, obiadów i kolacji i rzadko wychodzimy poza naszą strefę komfortu. Jeżeli jednak zapominamy o kilku grupach żywieniowych, możemy narazić się na niedobory witamin albo składników mineralnych. Produkty, które warto włączyć do swojej diety to:

produkty fermentowane: kapusta kiszona, ogórki kiszone, kimchi, kombucha, kefir



ryby



orzechy



rośliny strączkowe: fasola, ciecierzyca, soczewica, groch

Oczywiście nie musimy nagle całkowicie zmieniać swojej diety – wystarczy, że zaczniemy jeść te produkty kilka razy w tygodniu, żeby poczuć się zdrowiej.

Zadbaj o odpowiednią ilość snu

Dieta i ćwiczenia to nie wszystko. Bardzo ważnym elementem w naszym ogólnym zdrowiu jest też sen. Dalej nie doceniamy jak ważne jest dostarczanie naszemu ciału 8 godzin odpoczynku. Nawet o godzinę za krótki sen może na dłuższą metę wpłynąć na nasze samopoczucie, zdolność radzenia sobie ze stresem czy nadwagę.

Dlatego naucz się chodzić spać o stałej godzinie. Wcześniej zrezygnuj już z urządzeń jak laptop czy smartfon, które mogą powodować problemy z zasypianiem. W końcu jakość snu jest tak samo ważna jak jego ilość. Dlatego zadbaj o odpowiednią temperaturę w pokoju i brak bodźców, które mogłyby Cię rozbudzić.

Postaw sobie cele dopasowane do Twojego stylu życia

Kluczem do zrealizowania postanowień noworocznych jest nie tylko bycie realistą, ale też dostosowanie ich do naszego życia. Może w przygotowywaniu sobie posiłków do pracy na przeszkodzie stoi nasz kompletny brak wiedzy o gotowaniu. Wtedy warto zastanowić się nad cateringiem dietetycznym albo zamawianiem sobie zdrowych obiadów.

A może przesypianie 8 godzin w ciągu nocy jest kompletnie nierealistyczne, ponieważ mamy małe dziecko.

Wybierzmy sobie postanowienia, które realistycznie możemy zrealizować – zaoszczędzi nam to dużo frustracji i złości. Zastanówmy się, w jakim aspekcie zdrowia chcielibyśmy się udoskonalić (dieta, ćwiczenia, sen, ekologia, zdrowa cera) i zaplanujmy sobie serię kroków i małych zmian, które możemy w tym kierunku wykonać. Będzie to o wiele łatwiejsze, ale też efektywniejsze niż planowanie wielkich zmian i drastycznych kroków.