W trosce o kręgosłupy uczniów

Pytani o to, co w szkołach jest najważniejsze najprawdopodobniej odpowiedzielibyśmy, że nauczyciele i to, w jaki sposób przekazują wiedzę oraz czy potrafią zainteresować dzieci tym co mówią. A gdybyśmy spytali o rzeczy materialne? Tu prawdopodobnie usłyszelibyśmy, że niezwykle ważne jest wyposażenie klasopracowni biologicznej lub chemicznej. Wszystko dlatego, że wiele osób kupując meble do pokoi dzieci dokładnie sprawdza, czy spełniają one wysokie wymagania, ale jednocześnie nie myślimy o takim wyposażeniu w przypadku szkół i przedszkoli. Na szczęście dyrektorzy placówek oświatowych zwracają na meble baczną uwagę.

To co doskonałe jest dla dorosłego, nie zawsze nadaje się dla dziecka. Oczywiście w obu przypadkach meble szkolne muszą być bezpieczne i nie posiadać np. ostrych krawędzi. W przypadku zwłaszcza najmłodszych dzieci muszą być one solidne i stabilne, by nie przewrócić się przy szturchnięciu.

Meble muszą być też estetyczne. Modna biel i klasyczne drewno nie zawsze sprawdzi się w przypadku dzieci, bo one wolałyby żeby ich meble miały też kolorowe elementy. Kolory zmieniają przecież nasze otoczenie i sprawiają je bardziej przytulnymi. Wprawiają nas w dobre samopoczucie sprawiające, że w ładnych wnętrzach dzieci będą chętniej przebywały. I tu ważna uwaga, bo bardzo istotne są materiały, z jakiego wykonane są meble dla dzieci. Jeśli pomalowane to koniecznie lakierem niezawierającym rozpuszczalników aromatycznych i spełniającym normę DIN EN 71-3.

To co najważniejsze to jednak wysokość mebli. W przypadku regałów: pozwalające sięgnąć po przedmioty ustawione na półkach, a jednocześnie uniemożliwiające wykorzystanie mebli jako drabiny do swobodnego wspinania się po nich. Znacznie istotniejsza jest jednak wysokość krzeseł (koniecznie z oparciem zapewniających stabilne wsparcie pleców!) i biurek. Żeby zagwarantować dziecku doskonałe warunki do nauki szerokość biurka powinna wynosić minimum 120 cm, a jego głębokość 60 cm. Wysokość liczona od podłogi nie powinna być niższa niż 70-75 cm. To liczby określające meble dla nastolatków. W przypadku dzieci młodszych najlepiej sprawdzą się biurka lub stoliki o wysokości około 55 centymetrów. Jest bardzo istotne aby konstrukcja pozwalała na zachowanie kąta 45 stopni między przedramieniem, a ramieniem. Stąd też meble do nauki dobierane powinny być pod konkretną grupę wiekową, a zatem i do średniego ich wzrostu.