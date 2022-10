Wakacje kredytowe – nadal możesz złożyć wniosek i zapanować nad domowym budżetem!

Zwiększające się stopy procentowe sprawiają, że jednocześnie rosną raty kredytów. Nic dziwnego, że coraz więcej osób bierze pod uwagę inne produkty finansowe, aby uratować swój domowy budżet w tym trudnym czasie. W celu zabezpieczenia swoich finansów warto złożyć wniosek o wakacje kredytowe. Aplikować można w każdej chwili, należy jednak pamiętać, że rozwiązanie nie działa wstecz, a niewykorzystana w zeszłym kwartale możliwość zawieszenia rat nie sumuje się. Jeśli chcesz jeszcze skorzystać z wakacji kredytowych i ochronić domowy budżet przed wysoką inflacją oraz rosnącymi ratami nie zwlekaj! Wniosek złożony po 31 lipca 2022, spełniający wszystkie warunki, pozwala na zawieszenie spłaty z dniem doręczenia wniosku. Dzięki temu nadal możliwe jest uniknięcie 2 rat – w listopadzie i grudniu tego roku, a następnie jeszcze 4 rat w przyszłym roku.

Czy warto skorzysta z wakacji kredytowych?

Wakacje kredytowe to rozwiązanie, z którego zdecydowanie warto skorzystać. Przede wszystkim dlatego, że nie wiąże się ono z żadnymi kosztami. Oczywiście kapitał trzeba będzie spłacić prędzej czy później, ale w tym przypadku niezapłacone raty po prostu pojawią się na końcu okresu kredytowania. Wydarzy się to za kilka lub kilkanaście lat, a wtedy wartość pieniądza będzie niższa i najprawdopodobniej stopy procentowe ulegną obniżeniu. Co za tym idzie, także koszt odsetkowy będzie niższy. Natomiast bank nie pobiera żadnych dodatkowych opłat z tytułu wniosku czy zawieszenia rat. Zmienia się jedynie czas kredytowania.

Które raty w kwartale najlepiej zawiesić?

Po wejściu ustawy kwestia wyboru miesiąca, na który chcesz wziąć wakacje kredytowe była jasna. W trzecim kwartale był to sierpień i wrzesień. W przypadku czwartego kwartału większość wybierze najpewniej 2 ostatnie miesiące roku, które wiążą się ze zwiększonymi wydatkami na ogrzewanie czy przygotowania do świąt. Należy jedynie pamiętać, że dla każdego z okresów zawieszenia płatności, wniosek musi być złożony przed dniem płatności raty. W roku 2023 następuje zmiana, polegająca na możliwości zawieszenia jedynie jednego miesiąca w każdym kwartale.

Jak rozplanować wakacje kredytowe w 2023 roku?

Wakacje kredytowe mają na celu poprawę sytuacji i utrzymanie w ryzach budżetu domowego w czasie podwyżki stóp procentowych. Dlatego planując zawieszenie rat warto przede wszystkim kierować się indywidualną sytuacją i planowanymi wydatkami w danym miesiącu. Tam, gdzie przewidujesz zwiększone koszty, brak raty będzie dodatkowym zabezpieczeniem. Drugim czynnikiem wpływającym na wybór odpowiedniego miesiąca jest harmonogram aktualizacji oprocentowania. W zależności od rodzaju umowy ma to miejsce raz na trzy lub sześć miesięcy. Najlepiej właśnie wtedy zawieszać raty, gdy możliwa będzie ich podwyżka. W pierwszym kwartale zaleca się zawiesić lutową lub marcową ratę, bo w wielu przypadkach styczniowa nie będzie jeszcze uwzględniać jeszcze wrześniowej lub ewentualnej październikowej podwyżki stóp procentowych.

Co zrobić z pieniędzmi, które zostaną z wakacji kredytowych?

W wielu przypadkach zawieszenie raty kredytu pozwoli po prostu łagodniej przejść przez trudniejszy czas wysokiej inflacji i podwyższonych rat kredytowych. Jednak jeśli tylko masz taką możliwość i Twoja sytuacja na to pozwala: nadpłacaj kredyt! Najlepiej, gdy uda się przeznaczyć całość uzyskanych z wakacji pieniędzy, ale nawet część będzie opłacalna. Rata na poziomie 2000-2500 zł to w dużej mierze odsetki. Kapitał w tym przypadku to jedynie 200-250 zł. W przypadku nadpłaty oddajemy tylko kapitał, co oznacza, że pełna wpłacona kwota pomniejsza nam zadłużenie. W efekcie każda kolejna rata będzie niższa, a w długookresowym rozrachunku oddasz mniej odsetek.