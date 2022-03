Wakacje na Dolnym Śląsku – co zobaczyć na południu Polski?

Polskie wakacje? Dolny Śląsk czeka

Dolny Śląsk znajduje się w południowo-zachodniej części Polski, graniczy z Czechami i Niemcami. Jego stolicą jest położony nad Odrą Wrocław – miasto będące w 2016 roku Europejską Stolicą Kultury, mogące pochwalić się przepiękną starówką. Jednak nie tylko Wrocławiem Dolny Śląsk stoi. Poza atrakcjami miejskimi, można tam skorzystać chociażby z uroków Sudetów – warto odwiedzić m.in. Wodospad Kamieńczyka oraz Wodospad Szklarki. To jednak nie wszystko – oto TOP 3 propozycji, które warto rozważyć, planując wakacje na Dolnym Śląsku.

Uzdrowiska – nie tylko dla seniorów

Na Dolnym Śląsku znajduje się wiele miejscowości uzdrowiskowych, np. Duszniki-Zdrój, Lądek-Zdrój, Polanica-Zdrój, Kudowa-Zdrój – wymieniać można jeszcze długo. A na pewno warto, ponieważ są to miejsca, które wypełnia atmosfera relaksu i spokoju. Z pozoru wydaje się to atrakcyjne tylko dla seniorów, którzy chcą poprawić stan swojego zdrowia w miejscowych sanatoriach, jednak oferta jest skierowana do znacznie szerszej grupy wiekowej.

Można trafić w tych okolicach na liczne propozycje hoteli, które posiadają m.in. strefę SPA z basenami, saunami i jacuzzi. Można również spróbować wód mineralnych – często dość specyficznych w smaku – wprost ze źródła. To bardzo ciekawe doświadczenie, które mimo swojej specyfiki, wielu może się spodobać. Pijalnie wód znajdziesz np. we wspomnianej Kudowie-Zdrój, ale też w Szczawnie-Zdrój czy Świeradowie-Zdrój.

Kulturalne wakacje – Dolny Śląsk i rozrywka na wysokim poziomie

Fani kultury i sztuki na pewno znajdą tam masę atrakcji, których spokojnie wystarczy na kilka czy nawet kilkanaście dni zwiedzania. We Wrocławiu na pewno warto odwiedzić Muzeum Narodowe oraz rotundę i znajdującą się w niej „Panoramę Racławicką” – obraz mający długość 114 i wysokość 15 metrów. Co roku przyciąga on tysiące miłośników sztuki i historii, a także oficjeli z państw całego świata.

Jeśli zaś zależy Ci na nowocześniejszej odsłonie kultury, głównym kierunkiem powinno być Muzeum Sztuki Współczesnej, które znajduje się w niezwykle ciekawym obiekcie architektonicznym – gmachu Pawilonu Czterech Kopuł. Warto zobaczyć też Galerię Neonów Wrocław, MovieGate (muzeum pełne oryginalnych rekwizytów, idealne dla fanów sztuki filmowej) czy chociażby Muzeum Iluzji. Wymienione tu propozycje są tylko ułamkiem tego, co w sferze kultury oferuje turystom Wrocław. Jeśli chcesz w pełni z tego skorzystać, warto mieć swoją bazę wypadową właśnie w tym mieście. Co ważne, hotel w jego centrum wcale nie musi być ogromnym wydatkiem – na stronie Travelist (pierwszego w Polsce klubu travelowego) znaleźć można oferty już za nieco ponad 120 za noc dla 2 osób ze śniadaniem.

Zamek Książ w Wałbrzychu

Pierwsze wzmianki historyczne wskazują, że budowa Zamku Książ rozpoczęła się już w XIII wieku. Zamek był świadkiem wielu ważnych i ciekawych wydarzeń historicznych, dlatego najlepiej zdecydować się na zwiedzanie go z przewodnikiem lub z zestawem audioguide. Co ważne, nie można zapomnieć o odwiedzeniu przepięknej palmiarni, którą dla swojej żony – słynnej księżnej Daisy – wybudował na zamku Jan Henryk XV von Hochberg.

Bardzo ciekawą opcją jest też Nocne Zwiedzanie – jak łatwo wnioskować, odbywa się po zmierzchu, a w jego trakcie można zobaczyć nieudostępnianie dziennie miejsca. Warto jednak wiedzieć, że wiąże się to z różnego rodzaju utrudnieniami, np. pokonywaniem tuneli, wąskich schodów czy wizytami na tarasach. Należy więc zwrócić szczególną uwagę na ciepły ubiór.